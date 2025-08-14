Cancelan concierto de Shakira en el Estadio Olímpico

El concierto de Shakira en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, pautado para el 26 de septiembre como parte de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, ha sido cancelado. ( FUENTE EXTERNA )

El concierto de Shakira en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, pautado para el 26 de septiembre como parte de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, ha sido cancelado, poniendo fin a las especulaciones y rumores que circulaban en las últimas semanas.

La noticia fue confirmada este jueves por la empresa de entretenimiento SD Concerts a través de un comunicado publicado en redes sociales, en el que explica que la cancelación se debe a "circunstancias fuera de nuestro control".

Aunque muchos fans de la colombiana esperaban con ansias el día tras su reprogramación de abril a septiembre, la empresa asegura que están trabajando para confirmar una nueva fecha para el concierto.

"Aunque el show no se llevará a cabo en esta ocasión, estamos trabajando para confirmar una nueva fecha, la cual será anunciada lo antes posible", refiere el comunicado.

SD Concerts garantiza que los reembolsos se realizarán de manera automática al medio de pago utilizado, y que el proceso se completará en los próximos 30 a 45 días.

Incertidumbre y expectativa

La cancelación llega después de varias señales que generaron incertidumbre sobre la realización del show. En las últimas semanas, la fecha del concierto en suelo dominicano había desaparecido tanto de la página oficial de la artista como de otros medios de promoción.

Esto llevó al club de fans de la barranquillera a emitir un comunicado en el que solicitaban a los organizadores del evento brindar información "precisa y definitiva" sobre el estado actual del espectáculo.

Gira exitosa

Mientras tanto, las fechas de México, Colombia, Ecuador y Perú permanecieron activas, lo que alimentó aún más las dudas entre los seguidores dominicanos.

de México, Colombia, Ecuador y Perú permanecieron activas, lo que alimentó aún más las entre los seguidores dominicanos. Las mujeres ya no lloran World Tour ha sido una de las giras más esperadas del año, celebrando el retorno de Shakira a los escenarios con un show que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo.

Te puede interesar Fans de Shakira en República Dominicana exigen "información precisa" sobre su concierto reprogramado