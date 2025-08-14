DJ alemán Jesse Funk tocará en el Master of the Ocean en Cabarete

Este año, la Embajada de Alemania patrocina nuevamente el concierto del DJ de música electrónica alemán Jesse Funk. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajadora de Alemania, Maike Friedrichsen, abrió las puertas de su residencia para celebrar el lanzamiento de la prestigiosa competencia de surf Master of the Ocean, realizada todos los años en Cabarete (Puerto Plata).

Este año, la Embajada de Alemania patrocina nuevamente el concierto del DJ de música electrónica alemán Jesse Funk, del famoso dúo Schwarz & Funk.

Él se presentará durante la competencia, programada del 17 al 21 de septiembre. En su vigésimo aniversario, Master of the Ocean reunirá de nuevo a atletas internacionales para competir en cinco disciplinas distintas en las costas dominicanas.

Los organiadores indicaron que es una oportunidad para promocionar el turismo y mostrar al mundo la belleza natural y la hospitalidad de esta región. Y más allá, envía un mensaje claro a favor de la sostenibilidad: proteger nuestros océanos y promover la seguridad en el agua.

Los inicios de SCHWARZ & FUNK

A principios de los 90, Bob y Jesse trabajaron durante un par de años en una emisora de radio de moda en Augsburgo, al sur de Alemania.

Jesse era miembro de la redacción y Bob trabajaba como ingeniero de sonido. Tras ese periodo, se perdieron de vista durante un tiempo. Mientras tanto, Bob montó su propio estudio de grabación, mientras su trabajo como músico profesional lo mantenía ocupado.

Jesse dirigió su propia discoteca durante varios años. También realizó giras como DJ, muy solicitado en las discotecas de moda de Ibiza, como El Divino y Privilege.

En el año 2000, rebosante de ideas innovadoras, Jesse finalmente decidió emprender su propia producción musical y buscaba al socio adecuado para hacerlas realidad. A partir de entonces, comenzó una colaboración excepcionalmente creativa y productiva. Tras experimentar con diferentes estilos musicales, Bob y Jesse eligieron la música que les apasiona: chillout, lounge y house.

Bob y Jesse iniciaron varios proyectos en sus inicios. Numerosos temas publicados bajo los nombres artísticos de «Deeparture», «Good Chillaz», «The S.G.S Project», «Eivizzards», «Sunseeker», «Dragon Lounge», «Indigo Seven», «Chillowack», «Daddy Pete» y «Timbalestics» se encuentran en recopilatorios de música lounge de todo el mundo. La mayoría de estos temas son reeditados por SCHWARZ & FUNK.