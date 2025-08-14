Karol G encabezará el show de medio tiempo de la primera transmisión exclusiva de la NFL por YouTube

Karol G se une a YouTube para protagonizar la transmisión exclusiva de la NFL en la plataforma. ( FUENTE EXTERNA )

El próximo 5 de septiembre, la estrella colombiana Karol G pondrá el ritmo en el medio tiempo del partido entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, como parte del evento NFL São Paulo 2025.

Pero este no será un espectáculo cualquiera: será parte de la primera transmisión en vivo y exclusiva de la NFL por YouTube, desde el Corinthians Arena de Brasil.

El anuncio fue hecho este jueves por YouTube y la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). Por primera vez, la NFL da el salto a una emisión global vía streaming gratuita, y lo hace con una figura que hoy domina la escena musical.

Una latina en el centro del show

Con su característico estilo, la artista llevará al escenario del medio tiempo una presentación diseñada para celebrar "los sonidos de América Latina a través del entretenimiento del día del partido", como indicó la NFL en un comunicado oficial.

En medio de la promoción de su nuevo álbum Tropicoqueta, Karol G expresó su emoción por ser parte de este hito global:

"Estoy muy emocionada de ser parte de la primera transmisión en vivo de la NFL por YouTube. Es verdaderamente un honor y un momento del que estoy muy orgullosa de formar parte", declaró.

"He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años, y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí", agregó.

La propuesta musical no termina con Karol G. Como antesala y cierre simbólico del evento, la brasileña Ana Castela interpretará el himno nacional de Brasil, mientras que el saxofonista y compositor Kamasi Washington hará lo propio con el himno nacional de Estados Unidos, en una clara apuesta por destacar la diversidad cultural del continente.

Desde YouTube, la emoción también es palpable. Angela Courtin, vicepresidenta de marketing de deportes y entretenimiento, destacó la relevancia del evento:

"Esta transmisión es un momento histórico en nuestra asociación con la NFL, donde los mundos del fútbol americano, la música y los creadores colisionarán de manera poderosa".

La transmisión del NFL São Paulo 2025 será gratuita y disponible a nivel mundial a través de YouTube. El evento arrancará con un programa previo al juego a las 7:00 de la noche, seguido del partido y el espectáculo musical.

