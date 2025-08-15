Toné Vicioso presenta Aumbata junto a La Carisalve este domingo en Casa de Teatro

Este domingo 17 de agosto, el espacio cultural Casa de Teatro acogerá la presentación del proyecto Aumbata, dirigido por el músico dominicano Toné Vicioso, en colaboración con la agrupación La Carisalve. El concierto está programado para las 6:00 de la tarde en la sede ubicada en la Calle Arzobispo Meriño, Zona Colonial.

Aumbata es un proyecto que trabaja con elementos de las tradiciones afro-dominicanas, incorporando fusiones con géneros como el jazz y la música global. Esta propuesta es resultado de un proceso de investigación musical de largo plazo liderado por Vicioso.

Para esta presentación, Aumbata estará conformado por Toné Vicioso, Nicolás Mondragón, Javier Robiou, Yohenny Agramonte, Oscar Gerónimo, Daceli Almonte, Cheena Knela, Evaristo Moreno, Michell Moreno y Berlín Moreno. En la agrupación coinciden músicos de distintas generaciones, incluyendo integrantes de familias vinculadas a la tradición musical afrodescendiente de Villa Mella.

La Carisalve, por su parte, interpretará repertorio basado en el género tradicional dominicano conocido como salve. Estará dirigida vocalmente por Caridad Severino y contará con la participación de Yomaira Moreno, Ruth Delania, Toné Vicioso, Evaristo Moreno, Yohenny Agramonte, Michell Moreno y Berlín Moreno.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/whatsapp-image-2025-08-15-at-111459-am-5a9b8c9b.jpeg La Carisalve interpretará repertorio basado en el género tradicional dominicano conocido como salve.

La agrupación trabaja en la adaptación del repertorio tradicional a formatos contemporáneos sin perder su carácter original.

El evento propone un espacio de encuentro entre tradiciones musicales dominicanas y lenguajes sonoros contemporáneos. Las entradas estarán disponibles en puerta.