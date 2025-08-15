Conciertos cancelados en la República Dominicana en lo que va de 2025

Conciertos cancelados de artistas de la talla de Shakira, Sting, Jesús Adrián Romero o Crhistian Nodal, han generado preocupación en la industria del entretenimiento de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El 2025 ha sido un año accidentado para la industria del entretenimiento en República Dominicana. En lo que va del año, al menos nueve conciertos y festivales han sido cancelados o pospuestos, generando malestar entre los fanáticos, pérdidas económicas y cuestionamientos a los organizadores. Desde problemas logísticos hasta tragedias nacionales, el calendario de espectáculos en vivo ha estado marcado por la incertidumbre.

Uno de los casos más sonados es el de Shakira, cuyo esperado concierto en el Estadio Olímpico Félix Sánchez fue primero pospuesto en abril por "razones de producción" y luego cancelado definitivamente el 14 de agosto, según confirmó la empresa SD Concerts.

La cantante colombiana formaba parte de su gira internacional Las mujeres ya no lloran, que ha recorrido América Latina y Estados Unidos. A través de un comunicado, la empresa explicó que "circunstancias fuera de nuestro control impiden realizar el evento en la fecha acordada", prometiendo reembolsos automáticos a los compradores en un plazo de 30 a 45 días.

Pero el caso de Shakira no es aislado. El concierto del dúo mexicano Jesse & Joy, pautado para el 26 de junio en el Teatro La Fiesta, fue cancelado abruptamente el mismo día del show luego de que un plafón acústico se desprendiera del techo del recinto. Aunque no hubo heridos, la seguridad del público se convirtió en una preocupación insalvable.

También fueron suspendidas las presentaciones de Camila (8 de febrero), Sting (4 de marzo), Greeicy (octubre) y el Live Land Music Festival, que tenía en cartel a artistas como Wisin, Prince Royce y Nicky Jam. Ninguno de estos eventos fue reprogramado y, en todos los casos, los organizadores ofrecieron reembolsos.

Te puede interesar Cancelan el Live Land Music Festival con Wisin, Nicky Jam y Prince Royce

Una tragedia nacional que lo paralizó todo

El colapso del techo de la discoteca Jet Set el pasado 8 de abril, durante un concierto de Rubby Pérez, dejó 236 muertos y más de 180 heridos, según cifras oficiales. El suceso, catalogado como una de las mayores tragedias en un recinto cerrado en América Latina, obligó al gobierno dominicano a decretar duelo nacional durante varios días. En ese contexto, conciertos de artistas como Ha-Ash, Eladio Carrión y Jesús Adrián Romero fueron pospuestos por respeto a las víctimas.

Te puede interesar Cancelan el Live Land Music Festival con Wisin, Nicky Jam y Prince Royce

"No era momento de celebrar mientras el país lloraba", dijo en su momento una fuente cercana a los promotores del concierto de Ha-Ash, originalmente previsto para el 8 de abril y movido al 15 de junio.

Cambios de fecha, incertidumbre y enojo

A esto se suman conciertos pospuestos sin nueva fecha confirmada, como el del cantante mexicano Christian Nodal, que debía realizarse el 2 de agosto en el Estadio Quisqueya.

Otro caso inusual fue el de Anuel AA, cuyo show del 26 de julio tuvo que moverse al 30 de julio tras un hundimiento en la tarima por fuertes lluvias días antes del evento.

Los cambios constantes han causado frustración entre los asistentes. Redes sociales se han llenado de quejas, especialmente por la falta de explicaciones claras y por la lentitud en los procesos de reembolso.

La lista completa: Cancelados y pospuestos

Shakira – 2 abril (reprogramado y luego cancelado)

– 2 abril (reprogramado y luego cancelado) Camila – 8 febrero

Sting – 4 marzo

Jesse & Joy – 26 junio

Live Land Music Festival – 16 agosto

Greeicy – 11 octubre

Conciertos Pospuestos

Ha-Ash – 8 abril ? 15 junio

Eladio Carrión – 19 abril ? 31 mayo

Christian Nodal – 2 agosto ? sin nueva fecha

Anuel AA – 26 julio ? 30 julio

Jesús Adrián Romero – 30 nov 2024 ? 24 mayo 2025 (sin nueva fecha)

Te puede interesar El concierto de Jesús Adrián Romero en Santo Domingo fue pospuesto para mayo de 2025

La industria del entretenimiento dominicana deberá trabajar para reconstruir la confianza del público, garantizar una mejor organización y ofrecer espectáculos a la altura de las expectativas.

Leer más Posponen concierto de Eladio Carrión en Altos de Chavón por la tragedia del Jet Set