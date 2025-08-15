¡Que viva la Patria! reúne a relevantes artistas nacionales este fin de semana

El maestro Ramón Orlando se presentará el domingo en Boca Chica durante la gira de conciertos ¡Que viva la Patria!. ( ARCHIVO )

Este sábado 16 de agosto se conmemora el 162 aniversario de la gesta histórica de la Restauración de la República Dominicana.

Que viva la Patria

Con motivo de la ocasión, la Presidencia de la República desarrolla un programa de actividades a través de la gira de conciertos gratuitos Que viva la Patria.

Los conciertos, que también cuentan con el respaldo del Banco de Reservas, llegarán esta noche, a partir de las 7:00 p. m., a Neiba. Allí subirán a escena los artistas Luis Miguel del Amargue, Poeta Callejero, Pakolé y Tito Swing.

En el DN

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/07/kinito-mendez-en-concierto-en-nueva-york.jpg

El sábado, el parque Eugenio María de Hostos, en el Malecón del Distrito Nacional, será el escenario, a partir de las 7:00 p. m., donde se presentarán Miriam Cruz, Wason Brazobán, El Chaval de la Bachata, Chimbala, Bulín 47, Chiquito Team Band y Kinito Méndez.

En Boca Chica

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/28/musica-en-vivo-sexappeal-y-su-concierto-en-hard-rock-cafe.jpg

Sexappeal, Ramón Orlando, Chimbala y Wason Brazobán se presentarán el domingo en el parque de Boca Chica, a las 5:00 p. m.

Estas jornadas musicales invitan a asistir en familia, con vecinos y amigos, para vivir una experiencia segura, ordenada y cargada de buenos valores.

Detalles

Dónde: Parque de Neiba. Fecha: viernes 15 de agosto.

Dónde: Parque Eugenio María de Hostos. Fecha: sábado 16 de agosto.

Dónde: Boca Chica. Fecha: domingo 17 de agosto. Entrada: gratis.

Andrés Cepeda

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/imagen-andres-cepeda-1-614b47ef-9f10d9e7.jpg

El cantautor colombiano regresa a Santo Domingo con su gira "Nuestra vida en canciones". Este espectáculo, que fusiona música en vivo con relatos autobiográficos, es una experiencia narrativa donde cada tema tiene un propósito y cada arreglo es una decisión artística.

Una noche inolvidable para revivir las canciones que han marcado generaciones.

Dónde: Teatro Nacional. Fecha: viernes 15 de agosto, 8:30 p. m. Boletas: Uepa Tickets.

Jardín Botánico

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/reloj-floral-1-1-3bfe1aa3.jpg

Como parte de la celebración de su 49 aniversario, el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN) abrirá sus puertas al público con entrada gratuita el domingo 17 de agosto, invitando a la ciudadanía a disfrutar de un día especial en contacto con la naturaleza.

Su director general, Pedro Suárez, exhortó a la población a aprovechar esta ocasión para reconectar con el medio ambiente.

Dónde: Jardín Botánico Nacional. Hora: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Johanna Almánzar, Henry García y Fénix Ortiz

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/henry-garcia4-1-d4f02ed4.jpg

Lungomare Bar & Lounge continúa este mes con una atractiva programación artística que reúne a reconocidos intérpretes de diversos géneros musicales, con entrada libre y el ambiente característico del malecón del Distrito Nacional.

Este viernes 15 de agosto se presentarán Johanna Almánzar y Los Rumberos La Banda, con entrada gratuita y sin consumo mínimo.

El sábado 16 de agosto se celebrará "El Bailazo de Raphy D´Oleo", en honor a la Restauración de la República, con las actuaciones de Fénix Ortiz y Henry García, acompañados por Dominguito Lorenzo y la Orquesta de Los Clásicos.

La entrada VIP para esa noche costará RD$1,500 y la general RD$1,000.

El domingo 17 de agosto, Juan Bautista y Son de Clase rendirán homenaje a Bartolito, también con entrada libre y sin consumo mínimo.

Reservaciones: (809) 682-3009.