Realizan tributo a Sonia Silvestre en Lungomare

El homenaje a la huella musical de Sonia Silvestre, celebrado la noche de este jueves en Lungomare, desbordó de emociones y logró un lleno total que obligó a los organizadores a anunciar una segunda función para el jueves 4 de septiembre a las 9:00 de la noche.

Bajo la dirección musical del maestro Rafelito Mirabal, el espectáculo reunió a un elenco de destacados artistas: Carlos Luis, Johanna Almánzar, Susana Silfa, Sonia Alfonso, Karina Aguavivas, Sabrina Estepan, Marina Frías, José Antonio Rodríguez y Cristina Casado.

La iniciativa, impulsada por Alexis Casado y Edmund Elías se convirtió en una cita obligada para amantes de la música dominicana y seguidores de la recordada intérprete.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/whatsapp-image-2025-08-15-at-220904a7621b42-32027b1b.jpg La cantante Johanna Almánzar.

El repertorio recorrió algunos de los temas más emblemáticos de Silvestre, como “Qué será de ti”, “Abrázame fuerte mi amor”, “Adagio de mi país”, “Yo quiero andar” y “Porque llora la tarde”, entre otras canciones que marcaron su trayectoria artística.

Cada interpretación arrancó aplausos prolongados y ovaciones, evidenciando la conexión que el público mantiene con la obra de la artista.

“Fue como volver a escuchar a Sonia en vivo. Una noche para guardar en el corazón”, expresó una de las asistentes al salir del evento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/whatsapp-image-2025-08-15-at-2210081e56fd3b-2846ff87.jpg El cantautor José Antonio Rodríguez.

El éxito de la velada confirmó el lugar que Sonia Silvestre ocupa en la memoria cultural del país y dejó claro que su legado sigue vivo a través de nuevas voces y propuestas artísticas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/whatsapp-image-2025-08-15-at-222209a9cc2443-bb6842a4.jpg La cantautora Karina Aguasvivas.

Próxima función • Fecha: Jueves 4 de septiembre



• Hora: 9:00 p. m.



• Lugar: Lungomare



• Entrada: Libre, con consumo mínimo de RD$1,000 por persona



• Entradas: No se requiere compra previa, pero se recomienda reservar con anticipación