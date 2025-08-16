Andrés Cepeda llega con su tour Nuestra Vida en Canciones al Teatro Nacional

Vestido de negro, con sus características gafas oscuras y guitarra en mano, Andrés Cepeda aprovechaba las pausas entre canciones para hablar sobre amores y desamores, una constante en su carrera artística. ( KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE )

El cantautor colombiano Andrés Cepeda se reencontró con su público dominicano con su tour "Nuestra Vida en Canciones" la noche de este viernes en el Teatro Nacional, luego de su visita el año pasado en San Valentín con su amigo Santiago Cruz.

A las 8:57 de la noche, a casa llena, y con una pantalla de fondo en la que se visualizaba una cuenta regresiva, fueron llegando los músicos, y tras el marcador llegar a cero en medio del aplauso efusivo, apareció en el escenario Andrés Cepeda.

Con una puesta en escena impecable, Cepeda inició la velada con la canción "El mensaje", seguido de éxitos como "Déjame ir", "El equivocado" y "Te voy a amar". El público respondió con entusiasmo, ovacionando cada uno de los temas.

Vestido de negro, con sus características gafas oscuras y guitarra en mano, el cantante bogotano aprovechaba las pausas entre canciones para hablar sobre amores y desamores, una constante en su carrera artística.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/whatsapp-image-2025-08-16-at-91738-am-89c9f12c.jpeg

Conexión con su audiencia

Cepeda, conocido por su voz emotiva, carisma, y su capacidad de conectar con la audiencia, puso a bailar a todos los presentes con la interpretación de canciones como "Piel Canela", "Cariñito" y "El carpintero del amor".

Petición de matrimonio

Una pareja del público aprovechó el ambiente romántico del concierto para comprometerse. Mientras el artista interpretaba "Lo mejor que hay en mi vida", un hombre se arrodilló con un anillo, y le pidió matrimonio a su novia, acto que generó una gran ovación y emoción en todos los presentes.

El artista, sorprendido y emocionado por el gesto, no dudó en felicitar a la pareja y preguntarles por el tiempo que llevaban juntos, lo que añadió un toque personal y emotivo al momento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/whatsapp-image-2025-08-16-at-91737-am-ddc0603f.jpeg

Un homenaje a su madre

"El primer amor es el de la madre", con esta frase comenzó la interpretación de "Bogotá", una pieza musical dedicada a su madre. La madre del artista falleció cuando él tenía apenas 20 años, tras una dura batalla contra el cáncer de páncreas.

"Bogotá" es un homenaje íntimo a su memoria, y también un sueño cumplido: verla, aunque ya no esté, en ese escenario donde siempre quiso que él cantara. Acompañado únicamente por el piano, el artista creó un momento de profunda conexión con los fieles asistentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/whatsapp-image-2025-08-16-at-91737-am-1-61fef4de.jpeg

El cierre del concierto incluyó temas icónicos como "Besos usados", "Magia" y "Mejor que a ti me va", además de una recopilación de sus éxitos iniciales.

El artista, tras una veintena de canciones, se despidió, pero la gente se puso de pie aplaudiendo y pidiendo más.

Segundos después de retirarse, con el escenario a oscuras y en silencio, reapareció para cantar su nuevo tema titulado "Bien", con el que tiene una colaboración con la banda Morat, y que fue lanzado hace dos semanas de manera oficial.

