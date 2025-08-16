Latin Music Tours 2025: tres noches de música dominicana en su vigésimo cuarto aniversario

Erika Lane, Valentín Báez, Fernando Quezada y Ramón Romero durante la rueda de prensa del Latin Music Tours. ( SEVERO RIVERA )

En un encuentro con la prensa, la producción del festival musical Latin Music Tours 2025 ofreció los detalles de la celebración de su vigésimo cuarto aniversario, que se desarrollará del 8 al 10 de noviembre en el Hard Rock Hotel & Casino de Punta Cana.

La producción del evento informó que la jornada dará inicio a las 9:00 de la noche del sábado 8 de noviembre, en el Salón Fillmore del complejo turístico, con la tradicional cena de blanco, según se anunció en la conferencia de prensa celebrada la mañana de este sábado.

La parte musical de esa primera noche estará a cargo de la bachata de Luis Miguel del Amargue y los populares merengues de los años 80 de Aramis Camilo, quien interpretará éxitos como "Varita", "Susana", "El motor", "Vuelve", "Si me dejas hoy" y "Joselín", entre otros.

El domingo 9 al mediodía, el festival presentará su acostumbrada "Pool Party" con la participación del cantante urbano Lomiel y un DJ, a lo que se suma el joven intérprete de merengue típico Ebenezer Guerra, oriundo de Higüey, quien se ha dado a conocer en los últimos meses con su tema "Boleros", grabado en versión remix junto a El Blachy.

En la noche del mismo domingo, el Salón Fillmore volverá a convertirse en escenario de grandes presentaciones. El popular merenguero Toño Rosario ofrecerá una descarga de sus clásicos merengues como "Resistiré" y "Yenny", entre otros.

También estarán en escena la salsa de Chiquito Team Band, el merengue urbano de Omega y la música típica de la agrupación Urbanda.

Proyección de la cultura

El evento será dedicado a la música dominicana, según informó Fernando Quezada, presidente de Quepe Music & Events, quien destacó que Latin Music Tours se ha convertido en una tradición que combina turismo, cultura y espectáculo.

"Latin Music Tours es tradición, elegancia y alegría. Más que un espectáculo, es una experiencia completa de varios días que reúne tanto artistas nacionales como internacionales, lo que lo convierte en un evento familiar que no se puede perder", expresó Quezada durante la rueda de prensa celebrada en Hard Rock Hotel.

Quezada agregó que este año la apuesta es por la música tropical en todas sus vertientes. "Estamos hablando de merengue, bachata, salsa, música urbana y merengue típico. Es para que toda la familia dominicana venga a disfrutar un fin de semana largo en un hotel que cada vez está más bonito y acogedor", dijo el productor.

El presidente de Quepe Music & Events recordó que el evento cumple 24 años y resaltó que ha sido un reto mantenerlo en pie, incluso durante la pandemia, cuando debieron trasladar la fecha de agosto a noviembre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/ebenezer-guerra-46f42651.jpg El cantanteEbenezer Guerra estuvo en el encuentro con la prensa. (SEVERO RIVERA)

Una tradición

Ramón Romero, director comercial de Hard Rock Hotel & Casino, valoró la trascendencia de la producción y dijo que es una excelente ocasión para la promoción de la cultura dominicana a través de sus diferentes manifestaciones artísticas.

"Este es un evento que con los años se ha convertido en una tradición y estamos muy felices de recibirlos siempre", expresó.

De su lado, Valentín Báez, vicepresidente de Telesistema, señaló que Latin Music Tours es ya una marca país. "En 24 años ha reunido a cientos de artistas dominicanos y extranjeros, y se ha mantenido incluso en tiempos difíciles, como la pandemia. Para Telesistema es un honor ser patrocinador oficial", manifestó.

Durante el encuentro con la prensa, el joven merenguero típico Ebenezer Guerra interpretó uno de sus temas, mostrando el talento que lo ha posicionado como una de las nuevas figuras del género. El intérprete compartirá escenario en el Pool Party con Lomiel y promete llevar al público una propuesta fresca que combina tradición y juventud.

La cantante y presentadora Erika Lane resaltó la trayectoria del Latin Music Tours, creado hace 24 años con la visión de fusionar turismo y espectáculo en República Dominicana.

Durante más de dos décadas ha reunido a grandes estrellas nacionales e internacionales, ha atraído a la diáspora dominicana y a visitantes extranjeros, y se ha convertido en un referente de la música tropical y del entretenimiento caribeño.

Los organizadores informaron que los precios de los paquetes para el fin de semana largo van desde 669 dólares en habitación triple por persona.