Beéle domina el Top 10 semanal de Spotify con las canciones más escuchadas en República Dominicana

Con cuatro temas en el listado, el artista colombiano se consolida como uno de los favoritos del público dominicano esta semana

  Jeury Frías
Beéle domina el Top 10 semanal de Spotify con las canciones más escuchadas en República Dominicana
Beéle ha logrado posicionar cuatro canciones en el Top 10 de las más escuchadas por los oyentes de Spotify en la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

El artista colombiano Beéle ha logrado posicionar (al viernes 15 de julio de 2025) cuatro canciones en el Top 10 de las más escuchadas por los oyentes de Spotify en la República Dominicana, consolidando su presencia en uno de los mercados más activos y exigentes de la música latina.

Infografía

Con apenas unos años en la escena, el cantante de 22 años, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, y ya es padre de dos hijosha demostrado una capacidad única para fusionar géneros como el reggae, el pop latino y el urbano, creando un sello sonoro inconfundible.

  • Sus melodías pegajosas y colaboraciones con artistas de renombre como Ovy On The Drums lo han llevado a escalar rápidamente en las listas de popularidad.
  • Temas como "Si te pillara", "Top Diesel" y "No tiene sentido", todos del álbum Borondo, demuestran su versatilidad y conexión emocional con el público. Además, su participación en el exitoso tema "La Plena – W Sound 05" lo reafirma como un colaborador clave en los grandes hits del momento.

Miles de reproducciones

Con más de 70,000 reproducciones acumuladas solo con estos cuatro temas, Beéle se consolida como uno de los artistas más influyentes y reproducidos actualmente. Su ascenso parece no tener freno y todo indica que lo mejor aún está por venir.

Infografía
Beéle, cantante de música urbana.

Top 10 canciones más populares

1. Si te pillaraBeéle (22,507 reproducciones)

2. La Plena – W Sound 05 – W Sound, Beéle, Ovy On The Drums (21,751)

3. Sin Ti – Yari M (19,873)

4. Top DieselBeéle (19,782)

5. No tiene sentidoBeéle (18,536)

6. Baile inolvidable – Bad Bunny (16,114)

7. Sinsenti – Jezzy (16,069)

Infografía

(Video con letra explícita)

8. Mi RefeBeéle, Ovy On The Drums (15,492)

9. VeLDÁ – Bad Bunny, Omar Courtz, Dei V (15,233)

10. Love pa' ti no hay – Fer Ariza, Nacho (14,649)

Periodista dominicano con experiencia en medios escritos impresos y digitales. Formado en el área de marketing digital y periodismo digital. También cuenta con experiencia en televisión.