Premios Juventud 2025: estos son los dominicanos nominados
La dominicana Clarissa Molina será la conductora de la gala que se celebrará por primera vez en Panamá
La edición 2025 de Premios Juventud contará con una fuerte representación dominicana, tanto en el escenario como entre los nominados. La gala se celebrará por primera vez en Panamá, el próximo 25 de septiembre, coincidiendo con el Mes de la Herencia Hispana.
Desde la conducción hasta las nominaciones, República Dominicana demuestra su poderío cultural.
Artistas dominicanos nominados
Natti Natasha
- Artista Premios Juventud del Año
- Mejor Álbum Tropical (Natti Natasha en Amargue)
- Mejor Dance Track por "Como la Flor" (con Play-N-Skillz & Deorro)
- Tropical Hit por "Desde Hoy"
Yailin La Más Viral
- La Nueva Generación Femenina
- Mejor Urban Track por "Bing Bong" (con Puyalo Pantera)
Tokischa
- Girl Power, nominada por "Chulo Pt.2" junto a Bad Gyal & Young Miko
Lomiiel
Mejor Urban Track por "Hay Lupita"
Prince Royce
- Tropical Hit con "How Deep Is Your Love"
- Mejor Álbum Tropical: ´Eterno´ - Prince Royce
Oro Sólido
- Tropical Mix con "El Caballito" (junto a Fariana)
El Alfa
- Colaboración OMG con "Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)" (junto a Black Eyed Peas & Becky G)
La dominicana que conducirá la gala
La modelo y presentadora Clarissa Molina será una de las presentadoras oficiales de la ceremonia, aportando su carisma y visibilidad a esta edición histórica de Premios Juventud.
Artista Premios Juventud del AñoBad BunnyBeéleCarin LeónKarol GMyke TowersNatti NatashaNetón VegaRauw Alejandro
Grupo o Dúo Favorito del AñoFuerza RegidaGrupo FronteraMau y RickyMoratRawayana
La Nueva Generación FemeninaAria BelaDe La RoseMariYailin La Más ViralYami SafdieYeri Mua
La Nueva Generación MasculinaAlex PonceAllehBeéleCA7RIEL & Paco AmorosoDNDHamiltonKapoLa CruzROAYorghaki
La Nueva Generación Música MexicanaCalle 24Camila FernándezClave EspecialEsaú OrtizKevin AguilarLinea PersonalMacario MartínezNetón VegaTito Double PVíctor Mendivil
Girl Power (Canciones)´Amiga Date Cuenta´ - Ha*Ash & Thalía´Blackout´ - Emilia, Tini & Nicki Nicole´Chulo pt.2´ - Bad Gyal, Tokischa & Young Miko´En 4´ - Kenia Os & Anitta´La Reina (Remix)´ - Lola Índigo, Maria Becerra & Villano Antillano´Mi Rey, Mi Santo´ - María José & Ana Bárbara´MiuMiu´ - Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao´¿Para Qué Volver?´ - Aitana & Ela Taubert
Colaboración OMG´Dallax´ - Feid & Ty Dolla $ign´Now or Never´ - Bon Jovi & Pitbull´Ojos Tristes (With The Marías)´ - Selena Gomez, benny blanco & The Marías´Santa´ - Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr´Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)´ - Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G
La Mezcla Perfecta´La Cuadrada´ - Belinda & Tito Double P´Mercedes´ - Becky G & Oscar Maydon´Perdonarte ¿Para Qué?´ - Los Ángeles Azules & Emilia´Por Qué Será´ - Grupo Frontera & Maluma´Vivir Sin Aire´ - Maná & Carin León
Mejor Dance Track´2 The Moon´ - Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, DJ Buddha´Como la Flor´ - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro´Corridos y Alcohol´ - Steve Aoki & Oscar Maydon´Savage Funk´ (DJ Snake Remix) - Anitta & DJ Snake´Teka´ - DJ Snake & Peso Pluma
Mejor Urban Track´+57´ - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd´Bing Bong´ - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera´Degenere´´ - Myke Towers ft. benny blanco´DtMF´ - Bad Bunny´Gata Only´ - FloyyMenor & Cris MJ´Hay Lupita´ - Lomiiel´La Plena (W Sound 5)´ - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums´Polvo de Tu Vida´ - J Balvin & Chencho Corleone´Savage Funk´ - Anitta´Tommy & Pamela´ - Peso Pluma & Kenia Os
Mejor Mezcla Urbana´Adivino´ - Myke Towers & Bad Bunny´Carbon Vrmor´ - Farruko & Sharo Towers´Comernos´ - Omar Courtz & Bad Gyal´Gata Only (Remix)´ - FloyyMenor, Ozuna & Anitta´Gatitas Sandungueras Vol.1´ - Álvaro Díaz & Feid´La Nena´ - Lyanno & Rauw Alejandro´Mamasota´ - Manuel Turizo & Yandel´Mírame´ - Blessd & Ovy on the Drums´Puro Guayeteo´ - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy´Teka´ - DJ Snake & Peso Pluma
Mejor Canción Urbano Alternativo´Chaparrita´ - Standly & Yeri Mua´Nubes´ - De La Rose & Omar Courtz´Real Gangsta Love´ - Trueno´Tú Et Moi´ - Judeline & Mc Morena´Tu Vas Sin (fav)´ - Rels B
Mejor Álbum Urbano´Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]´ - Farruko´Debí Tirar Más Fotos´ - Bad Bunny´Elyte´ - Yandel´Funk Generation´ - Anitta´La Pantera Negra´ - Myke Towers´Mr. W (Deluxe)´ - Wisin´Rayo´ - J Balvin´San Blas´ - Boza´Sayonara: Finales Alternos´ - Álvaro Díaz´Tranki, Todo Pasa´ - Sech
Mejor Canción Pop/Urbano´2AM´ - Sebastián Yatra & Bad Gyal´Anestesia´ - Venesti, Goyo & Slow Mike´Cosas Pendientes´ - Maluma´Latina Foreva´ - Karol G´Nuevayol´ - Bad Bunny´orióN´ - Boza & ELENA ROSE´Priti´ - Danny Ocean & Sech´Soltera´ - Shakira
Mejor Canción Pop/Rhythmic´La_playlist.mpeg´ - Emilia´Ley Universal´ - Danny Ocean´Loveo´ - Daddy Yankee´Nota´ - Jay Wheeler & Omar Courtz´Tamo Bien´ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino´Volver´ - Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Mejor Canción Pop´Bala Perdida´ - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar´García´ - Kany García´Mientes´ - Reik´Querida Yo´ - Yami Safdie & Camilo´samaná´ - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
Mejor Canción Pop Rock´¿Cómo Pasó?´ - Ela Taubert´Me Toca a Mí´ - Morat & Camilo´Ojalá Pudiera Borrarte´ - Maná & Marco Antonio Solís´Se Va La Luz´ - Black:Guayaba´Una Noche Contigo´ - Juanes
Mejor Canción Pop Balada´Abrázame´ - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir´El Cielo Te Mandó Para Mí´ - Ha*Ash´Lo Que Nos Faltó Decir´ - Jesse & Joy´Palmeras en el Jardín´ - Alejandro Sanz´Roma´ - Luis Fonsi & Laura Pausini
Mejor Álbum Pop´A Mucha Honra´ - Thalía´El Viaje´ - Luis Fonsi´Haashville´ - Ha*Ash´Hotel Caracas´ - Mau y Ricky´Lo Que Nos Faltó Decir´ - Jesse & Joy´Milagro´ - Sebastián Yatra´Panorama´ - Reik´Reflexa´ - Danny Ocean´¿Y Ahora Qué?´ - Alejandro Sanz´Ya Es Mañana´ - Morat
Tropical Hit´Alé Alé´ - Marc Anthony´Baile Inolvidable´ - Bad Bunny´Desde Hoy´ - Natti Natasha´En Privado´ - Xavi & Manuel Turizo´Fuera de Lugar´ - Venesti´How Deep Is Your Love´ - Prince Royce´Imagínate´ - Danny Ocean & Kapo´Llorar Bonito´ - Luis Figueroa´Raíces´ - Gloria Estefan´Si Antes Te Hubiera Conocido´ - Karol G
Tropical Mix´capaz (merengueton)´ - Alleh & Yorghaki´El Caballito´ - FARIANA & Oro Solido´Es un Secreto´ - Christian Alicea ft. DJ Buddha´Hoy No Me Siento Bien´ - Alejandro Sanz & Grupo Frontera´La Culpa´ - Kany García & Rawayana´Ohnana´ - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam´Que Haces´ - Becky G & Manuel Turizo´Santa Marta´ - Luis Fonsi & Carlos Vives´Una Vida Pasada´ - Camilo & Carin León´Vestido Rojo´ - Silvestre Dangond & Emilia
Afrobeat Latino del Año´Amor´ - Danny Ocean´mi refe´ - Beéle & Ovy on the Drums´Soleao´ - Myke Towers & Quevedo´Tengo un Plan (Remix)´ - Key-Key & Ozuna´Uwaie´ - Kapo
Mejor Álbum Tropical´Astropical´ - Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL´Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions!´ - Sergio George´Coexistencia´ - Luis Figueroa´Cuatro´ - Camilo´Eterno´ - Prince Royce´Muévanse´ - Marc Anthony´Natti Natasha En Amargue´ - Natti Natasha´Raíces´ - Gloria Estefan´Reparto By Gente de Zona´ - Gente de Zona´Yo Deluxe´ - Christian Alicea
Mejor Canción Música Mexicana´El Amigo´ - Christian Nodal´El Amor de Mi Herida´ - Carin León´Mira Quién Lo Dice´ - Pepe Aguilar´Perdonarte ¿Para Qué?´ - Los Ángeles Azules & Emilia´Que Siga Pasando´ - Chiquis
Mejor Fusión Música Mexicana´300 Noches´ - Belinda & Natanael Cano´Corazón de Piedra´ - Xavi´Dos Días´ - Tito Double P & Peso Pluma´Morena Canela´ - Chino Pacas´Si No Quieres No´ - Luis R. Conriquez & Netón Vega´Tu Boda´ - Oscar Maydon & Fuerza RegidaMejor Canción Mariachi Música Mexicana´Amé´ - Christian Nodal´Cuéntame´ - Majo Aguilar & Alex Fernández´Mi Eterno Amor Secreto´ - Yuridia & Edén Muñoz´Mis Amigas las Flores´ - Ángela Aguilar´Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México)´ - Alejandro Fernández
Mejor Canción Banda Música Mexicana´Aquí Hay Para Llevar´ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho´El Beneficio de la Duda´ - Grupo Firme´¿Qué Será de Mi Ex?´ - La Adictiva´Tengo Claro´ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas´Voy a Levantarme´ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
Mejor Canción Norteña Música Mexicana´Aquí Mando Yo´ - Los Tigres del Norte´Bandido de Amores´ - Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar´Con Todo Respetillo´ - Joss Favela & Luis R. Conriquez´Rey Sin Reina´ - Julión Álvarez y su Norteño Banda´Traigo Saldo y Ganas de Rogar´ - Edén Muñoz
Mejor Canción Música Mexicana Alternativa´Como Capo´ - Clave Especial & Fuerza Regida´Esa Noche´ - Eslabón Armado & Macario Martínez´Holanda´ - Linea Personal´Loco´ - Netón Vega´Me Prometí´ - Iván Cornejo´Triple Lavada Remix´ - Esaú Ortiz, Luis R. Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Víctor Mendivil
Mejor Álbum Música Mexicana´Aquí Mando Yo´ - Los Tigres del Norte´Boca Chueca, Vol.1´ - Carin León´Eden´ - Edén Muñoz´Encuentros´ - Becky G´Evolución´ - Grupo Firme´Éxodo´ - Peso Pluma´Jugando a Que No Pasa Nada´ - Grupo Frontera´Mi Vida Mi Muerte´ - Netón Vega´Next´ - Xavi´Pero No Te Enamores´ - Fuerza Regida
Mi Actor FavoritoDiego Klein - Con Esa Misma MiradaEmmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora GarcíaFernando Colunga - AmanecerJosé Ron - Papás por ConvenienciaSebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar
Mi Actriz PreferidaAngélica Rivera - Con Esa Misma MiradaAngelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana SalazarAriadne Díaz - Papás por ConvenienciaLivia Brito - AmanecerOka Giner - Las Hijas de la Señora GarcíaMe Enamoran (Parejas de telenovela)Angélica Rivera y Diego Klein - Con Esa Misma MiradaAngelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana SalazarAriadne Díaz y José Ron - Papás por ConvenienciaClaudia Martín y Daniel Elbittar - El Amor No Tiene RecetaEva Cedeño y David Zepeda - A.Mar
Creator Del AñoDoris JocelynFede VigevaniIsabella LaderaJessica Judith OrtizJorge Chacón
Creator Con CausaAaron MurphyAlex SerranoAlexis OmmanCarlos Eduardo EspinaJesús Morales
Mejor LOLAlex QuirozDani ValleEdy SuárezJose RamonesLos Chicaneros#GettingReadyWithAlex BarozziBerenice CastroChantal TorresFlorencia Guillot DorssiYayis Villarreal
Podcast del AñoEl Bueno, La Mala y El Feo - ¡Qué Tranza!Casados y ComplicadosDate Cuenta PodcastIndomables con Regina CarrotSe Regalan DudasStream que Nos PegóEmilio AntunEnvinadasKarime KoolerLa Pija y La QuinquiLa Más Draga#ModoAviónAlan EstradaKaty EsquivelLuisito ComunicaLuz CarreiroOscar Alejandro PérezPOV FutboleroAra y FerEsteban CachoJero FreixasJosh JuanicoLaura Biondo