Ilegales celebrará sus 30 años de carrera con un concierto en Santo Domingo

El grupo Ilegales celebrará tres décadas de trayectoria musical con un espectáculo en el Óvalo de la Feria Ganadera de Santo Domingo el próximo 15 de noviembre.

Con una gran puesta en escena y un repaso por los grandes éxitos que han marcado generaciones, el show promete ser una noche histórica para todos los fanáticos de la agrupación. La producción del concierto estará a cargo de SD Concerts.

Un legado musical de tres décadas

Desde su debut en 1995, Ilegales revolucionó la música latina con un sonido fresco que fusionó merengue, pop, house y ritmos urbanos, abriendo camino a una nueva generación de artistas.

Su estilo irreverente y su energía en el escenario los convirtieron rápidamente en referentes internacionales, llevando la bandera dominicana a los más importantes escenarios de América y Europa.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha recibido múltiples nominaciones al Grammy Latino, Premios Billboard y Premios Lo Nuestro, consolidándose como pioneros de la fusión tropical con éxitos inolvidables como La morena, Fiesta caliente, Taqui Taqui y Chucuchá.

Venta de boletas

Las entradas para el concierto estarán disponibles a través de tuboleta.com.do en las siguientes etapas:

Preventa exclusiva tarjetas Banreservas. Desde el miércoles 20 de agosto (a partir de las 10:00 de la mañana) con un 20 % de descuento.

tarjetas Banreservas. Desde el miércoles 20 de agosto (a partir de las 10:00 de la mañana) con un 20 % de descuento. Venta general con todos los medios de pago desde el lunes 25 de agosto a las 10:00 de la mañana.

