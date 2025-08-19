Músico del Sistema Punta Cana brilla en Festival de música en Pensilvania

El joven Aarón Di Lorenzo fue becado junto a más de 50 jóvenes músicos de diversas partes del mundo. ( FUENTE EXTERNA )

El joven Aarón Di Lorenzo, con tan sólo 11 años y primer Cello de la Orquesta Infantil y Juvenil del Sistema Punta Cana, dejó en alto el nombre de la República Dominicana, al participar del prestigioso Festival Internacional de Música de Cámara de la Universidad de Música de Kutztown.

Acompañado por su maestro Alejandro Bolívar y contando con el respaldo de sus tutores, gracias a su talento y dedicación con el violonchelo, Di Lorenzo fue becado junto a más de 50 jóvenes músicos de diversas partes del mundo.

Durante el festival, interpretó un repertorio de música de cámara avanzado que incluyó el tercer movimiento del Piano Trio KV. 564 de Wolfgang Amadeus Mozart, el tercer movimiento del Trio No. 39 en Sol Mayor de Joseph Haydn y el primer movimiento del Piano Trio Op. 330 No. 1 de Carl Bohm, demostrando versatilidad y maestría en un escenario internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/aaron-4-sistema-punta-canajpg-862492dd.jpeg El niño pertenece a la Orquesta Infantil y Juvenil del Sistema Punta Cana.

Además de su participación en los ensambles de música de cámara, Aarón participó de los conciertos de la orquesta del festival, interpretando obras de Mozart y Bach junto a jóvenes talentos de Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Venezuela, para demostrar no sólo su habilidad técnica, sino también su pasión por el arte.

Aarón Di Lorenzo refleja el esfuerzo colectivo y la mentoría de sus maestros músicos que con dedicación desde el Sistema Punta Cana, cada día se esmeran por transformar los sueños de niños y jóvenes, en realidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/aaron-3937e91e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/aaron-7jpg-51a1d8eb.jpeg Una de las presentaciones de Aarón Lorenzo.