Festival Que Viva la Patria

Festival "Que viva la Patria! lleva música a Samaná, Río San Juan, Nagua y San Luis

Los conciertos gratuitos llegan a diferentes localidades para celebrar el aniversario de la Restauración con la participación de reconocidos artistas.

    Festival "Que viva la Patria! lleva música a Samaná, Río San Juan, Nagua y San Luis
    Más de 300 mil personas han disfrutado de los conciertos ¡Que viva la Patria! que han llenado de música y orgullo dominicano a varias ciudades del país. Pero la celebración del 162 aniversario de la Gesta Histórica de la Restauración no se detiene. (ARCHIVO)

    La plataforma patriótica celebrará el 162 aniversario de la Restauración con conciertos gratuitos en el Cibao y Santo Domingo, protagonizados por grandes estrellas de la música dominicana.

    Más de 300 mil personas han disfrutado de los conciertos "¡Que Viva la Patria!", que han llenado de música y orgullo dominicano a varias ciudades del país. Pero la celebración del 162 aniversario de la Gesta Histórica de la Restauración no se detiene.

    Gracias al respaldo del presidente de la República, Luis Abinader, este fin de semana miles de personas podrán disfrutar del talento de figuras como Jandy Ventura y el Legado, Wason Brazobán, Los Hermanos Rosario, Bonny Cepeda, Shadow Blow, Luis Miguel del Amargue, Sergio Vargas, Narciso "El Pavarotti", Chimbala y Steffany Constanza.

    El programa de conciertos gratuitos llegará este jueves al malecón de Samaná, el viernes 22 de agosto al parque municipal de Río San Juan, el sábado 23 al parque principal de Nagua y el domingo 24 a San Luis, en Santo Domingo Este.

    Una celebración multitudinaria

    La exitosa plataforma de conciertos conmemora el 162 aniversario de la Restauración con presentaciones que exaltan los valores patrios, las tradiciones y a los héroes nacionales.

    Este programa cuenta con el patrocinio de Banreservas, en cumplimiento de su compromiso social para la promoción de los valores históricos y culturales del país, además del respaldo del presidente Abinader, apoyo decisivo para hacer realidad esta iniciativa que mantiene vivas las fechas patrias.

    • En cada localidad, los conciertos contarán con la participación de los alcaldes correspondientes, que junto a las comunidades anfitrionas garantizan un ambiente festivo y familiar.
