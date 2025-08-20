Lindsay Lohan revela la verdad sobre los rumores de su cambio facial

Lindsay Lohan es una de las celebridades más comentadas en los últimos años, especialmente cuando se trata de su apariencia.

Desde su transición de estrella Disney a adulta en Hollywood, los ojos del mundo siempre han estado puestos en ella. Sin embargo, la última ola de especulaciones sobre su rostro ha capturado la atención de los medios, generando comentarios sobre posibles intervenciones estéticas, en especial sobre un supuesto lifting facial.

Ahora, la estrella de Freaky Friday y su publicista finalmente se han pronunciado para aclarar la verdad detrás de estos rumores. Desde hace algún tiempo, la internet ha estado inundada de comentarios sobre los "cambios" en la apariencia de la actriz.

Frases como "Lindsay Lohan tiene la mejor cirugía plástica facial de Hollywood" o "Si pudiera ir al cirujano de Lindsay Lohan, tendría una cara completamente nueva" se han convertido en parte de la narrativa en torno a su rostro.

Pero en una reciente charla con Chloe Fineman de Saturday Night Live para Elle, tanto Lohan como su publicista aclararon que estos rumores son falsos.

"En cuanto se ve diferente, asumen que se hizo el lifting facial a los 37 o 38 años, que se destrozó esto o aquello. Es muy cruel", comentó la publicista de Lohan. La actriz, visiblemente sorprendida por las acusaciones, intervino de manera directa: "Yo me pregunto: '¿Cuándo? ¿Con qué tiempo? ¿Dónde?'".

La publicista agregó que, con la apretada agenda de Lohan, sería casi imposible que hubiera tenido tiempo para someterse a una cirugía. "Intenté averiguarlo, en los últimos tres años, cuándo tenías tiempo para hacer algo, porque conozco tu agenda".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/freakier-friday-879da0ba.jpg Lindsay Lohan en el estreno de la película Freakier Friday, el pasado 22 de julio. (FUENTE EXTERNA)

¿Su secreto? Una vida saludable

De acuerdo con la actriz, uno de los pilares de su salud es una dieta balanceada, que incluye un zumo de zanahoria, jengibre, limón, aceite de oliva y manzana todas las mañanas. "También bebo mucho té verde y mucha agua", añadió.

Además, su amor por la remolacha encurtida es notable, ya que la agrega en casi todas sus comidas. "Me encanta el zumo de limón y las semillas de chía en el agua", mencionó.

En cuanto al cuidado de su piel, Lohan tiene una rutina personalizada que ha evolucionado con el tiempo. "Estoy probando algunos sérums ahora que estoy... los estoy probando", bromeó, mientras también destacó su afición por el agua helada para despertar: "Soy una gran defensora de echarme agua helada en la cara al despertar".

A pesar de su uso moderado de láseres, la actriz admitió que tuvo una mala experiencia con algunos tratamientos. "¿Me hice Fraxel? No lo creo. Me hice Morpheus8 una vez, y luego me di cuenta de que mi piel es tan fina que no puedo hacerlo", dijo.

Lohan mencionó que, después de tener a su hijo, su piel se volvió tan sensible que tuvo que ajustar por completo su dieta y rutina de cuidado personal. "Me hice análisis de sangre y pensé: 'Quiero saber a qué soy alérgica'. Así que lo dejé todo, y ahí fue cuando todo empezó a cambiar para mí", compartió, destacando que su enfoque hacia el bienestar ahora incluye un enfoque más holístico y consciente de su cuerpo.

