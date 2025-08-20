¡Un junte Icónico! Lápiz Conciente, OVNI y Beethoven Villamán se unen en "A nivel" Remix

OVNI, Beethoven Villamán y Lápiz Conciente se unen en un poderoso rap. ( FUENTE EXTERNA )

El rap dominicano vuelve a escribir una página dorada en su historia. El sencillo "A nivel", uno de los cortes más celebrados del álbum Acción Rápida, proyecto que marcó el regreso de OVNI y Beethoven Villamán tras 15 años sin grabar juntos, estrena un remix junto al Papá del Rap Dominicano: Lápiz Conciente, ícono de la música urbana dominicana.

En esta nueva versión, tres leyendas del género comparten barras y energía sobre un beat vibrante y lleno de peso, de la mano del productor dominicano, anteriormente nominado al Grammy, DJ Rasuk.

En este tema, los intérpretes entregan un mensaje que va más allá de la música: elevar el nivel, trabajar desde la excelencia, con disciplina y con la alegría de quien ama y disfruta lo que hace, indica una nota de prensa.

La versión original de "A NIVEL" ganó rápidamente el reconocimiento del público por su energía contagiosa y su trasfondo inspirador.

Líricas poderosas

Más que un ejercicio de destreza lírica, la canción es un homenaje a la perseverancia y a los pioneros que abrieron camino en el movimiento urbano, enfrentando detractores, imponiendo cultura y manteniendo viva la esencia del rap dominicano contra viento y marea.

El remix junto a Lápiz Conciente eleva aún más la propuesta, aportando peso histórico y un nivel de relevancia que consolida el tema como un verdadero himno moderno para quienes creen en el poder del esfuerzo y la constancia.

"Nos sentimos muy agradecidos de que nuestro hermano Lápiz Conciente se haya sumado a este tema. La verdad es que se necesitaba una persona de NIVEL para subir el NIVEL de A NIVEL, y quién mejor que él, que no solo le gustó y se identificó con el tema, sino que decidió colaborar de corazón. Es un profundo honor para nosotros que él sea parte de esta creación", expresaron los raperos OVNI y Beethoven Villamán.

Destacan que la canción se disfruta tanto entrenando en el gym, trabajando en un proyecto personal, celebrando una meta cumplida o simplemente buscando esa dosis de motivación que sube el ánimo.

El álbum Acción Rápida ya ha sido calificado por importantes periodistas de la República Dominicana como un trabajo que "debería competir en los Grammy", destacando su liricismo, madurez artística y el valor que aporta al rap dominicano.

Con el lanzamiento de "A NIVEL" Remix, OVNI, Beethoven Villamán y Lápiz Conciente dejan claro que el 2025 es un año clave para el rap dominicano.

"A NIVEL" Remix ya está disponible en todas las plataformas digitales.