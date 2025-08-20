¡Un junte Icónico! Lápiz Conciente, OVNI y Beethoven Villamán se unen en "A nivel" Remix
El rap dominicano vuelve a escribir una página dorada en su historia. El sencillo "A nivel", uno de los cortes más celebrados del álbum Acción Rápida, proyecto que marcó el regreso de OVNI y Beethoven Villamán tras 15 años sin grabar juntos, estrena un remix junto al Papá del Rap Dominicano: Lápiz Conciente, ícono de la música urbana dominicana.
En esta nueva versión, tres leyendas del género comparten barras y energía sobre un beat vibrante y lleno de peso, de la mano del productor dominicano, anteriormente nominado al Grammy, DJ Rasuk.
En este tema, los intérpretes entregan un mensaje que va más allá de la música: elevar el nivel, trabajar desde la excelencia, con disciplina y con la alegría de quien ama y disfruta lo que hace, indica una nota de prensa.
La versión original de "A NIVEL" ganó rápidamente el reconocimiento del público por su energía contagiosa y su trasfondo inspirador.
Líricas poderosas
- Más que un ejercicio de destreza lírica, la canción es un homenaje a la perseverancia y a los pioneros que abrieron camino en el movimiento urbano, enfrentando detractores, imponiendo cultura y manteniendo viva la esencia del rap dominicano contra viento y marea.
El remix junto a Lápiz Conciente eleva aún más la propuesta, aportando peso histórico y un nivel de relevancia que consolida el tema como un verdadero himno moderno para quienes creen en el poder del esfuerzo y la constancia.
"Nos sentimos muy agradecidos de que nuestro hermano Lápiz Conciente se haya sumado a este tema. La verdad es que se necesitaba una persona de NIVEL para subir el NIVEL de A NIVEL, y quién mejor que él, que no solo le gustó y se identificó con el tema, sino que decidió colaborar de corazón. Es un profundo honor para nosotros que él sea parte de esta creación", expresaron los raperos OVNI y Beethoven Villamán.
Destacan que la canción se disfruta tanto entrenando en el gym, trabajando en un proyecto personal, celebrando una meta cumplida o simplemente buscando esa dosis de motivación que sube el ánimo.
- El álbum Acción Rápida ya ha sido calificado por importantes periodistas de la República Dominicana como un trabajo que "debería competir en los Grammy", destacando su liricismo, madurez artística y el valor que aporta al rap dominicano.
Con el lanzamiento de "A NIVEL" Remix, OVNI, Beethoven Villamán y Lápiz Conciente dejan claro que el 2025 es un año clave para el rap dominicano.
"A NIVEL" Remix ya está disponible en todas las plataformas digitales.