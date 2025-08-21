La cantante domínico-rusa Fantine protagonizará un concierto en el Teatro Nacional

El concierto de la cantante domínico-rusa Fantine se realizará este 23 de agosto. ( SAMIL MATEO DOMINICI/ DIARIO LIBRE )

La artista dominico-rusa FANTINE llega este 23 de agosto a la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito con el concierto “De Rusia al Caribe un viaje musical”, donde se presentará con una orquesta de 7 músicos internacionales y un repertorio de 21 canciones de distintos géneros, épocas e idiomas.

La también cantante, pianista y compositora, quien con su canto ha conquistado los escenarios mundiales, actuará a beneficio de la Fundación Nido Para Ángeles que trabaja con niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral y sus familias, y la Asociación Dominicana de Profesionales Egresados de Rusia, Europa del Este, Asia Central y Cuba (ADOPEREACU) que trabaja para dar oportunidades de educación para jóvenes dominicanos.

“Hace como 10 años que estuve en mi país como parte de una orquesta y ahora vengo con mi propio proyecto. Es la primera vez que me presento en un lugar de esta importancia y me emociona mucho y espero que sea el primero de muchos otros conciertos aquí”, manifestó.

Repertorio

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/20082025-fantine-de-rusia-al-caribe-un-viaje-musical---samil-mateo-dominici200825-7136f8a2.jpg La cantante tiene influencias de Juan Luis Guerra y Milly Quezada. (SAMIL MATEO DOMINICI)

El repertorio incluirá canciones de Whitney Houston como “I Have Nothing”, “I Wanna Dance with Somebody” y “I Will Always Love You”; “Whenever Wherever” de Shakira; “Crazy in Love” de Beyonce; “Skyfall” de Adele; “Como un bolero” de José Antonio Rodríguez, y “Bachata de Rosa” de su autoría, entre muchas otras.

“Es una mezcla de todos los repertorios que presento en Rusia, donde tengo un programa dedicado a Whitney Houston, otro a las grandes divas, otro a las películas de James Bond, uno a la música de mi autoría. Para ofrecerles de todo un poco, hice una mezcla de grandes hits para que todos lo disfruten más”, sostuvo respecto al cancionero.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/whatsapp-image-2025-08-21-at-0042572ac1beb1-21ee0c2d.jpg

El espectáculo está pautado para las 8:30 de la noche. La cantante dominico-rusa impresionó al jurado de canto de “The Voice Russia” con su potente voz y desenvolvimiento en el escenario. Fantine maneja destreza en múltiples géneros, pop, jazz, soul y música tropical.

Adicional a esto, entró a la academia de artes en Australia y anunció Rubberoom (2011) como primer lanzamiento en solitario. Para 2013 lanzó su álbum debut “Ian Fantine”, producido por Emilio Estefan y las letras de las canciones de Gloria Estefan; para el 2014, los mismos ayudaron a componer su proyecto musical “Bachata Rosa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/whatsapp-image-2025-08-21-at-004244f599f0ec-b7b62050.jpg La cantante Fantine ha desarrollado su carrera en Rusia. (FUENTE EXTERNA)

Las boletas están a la venta en la boletería de Teatro Nacional https://boleteria.com.do/.