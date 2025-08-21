La cantante domínico-rusa Fantine protagonizará un concierto en el Teatro Nacional
El recital, compuesto por siete músicos y 21 canciones, será a beneficio de la Fundación Nido Para Ángeles y de Adopereacu
La artista dominico-rusa FANTINE llega este 23 de agosto a la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito con el concierto “De Rusia al Caribe un viaje musical”, donde se presentará con una orquesta de 7 músicos internacionales y un repertorio de 21 canciones de distintos géneros, épocas e idiomas.
La también cantante, pianista y compositora, quien con su canto ha conquistado los escenarios mundiales, actuará a beneficio de la Fundación Nido Para Ángeles que trabaja con niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral y sus familias, y la Asociación Dominicana de Profesionales Egresados de Rusia, Europa del Este, Asia Central y Cuba (ADOPEREACU) que trabaja para dar oportunidades de educación para jóvenes dominicanos.
“Hace como 10 años que estuve en mi país como parte de una orquesta y ahora vengo con mi propio proyecto. Es la primera vez que me presento en un lugar de esta importancia y me emociona mucho y espero que sea el primero de muchos otros conciertos aquí”, manifestó.
Repertorio
El repertorio incluirá canciones de Whitney Houston como “I Have Nothing”, “I Wanna Dance with Somebody” y “I Will Always Love You”; “Whenever Wherever” de Shakira; “Crazy in Love” de Beyonce; “Skyfall” de Adele; “Como un bolero” de José Antonio Rodríguez, y “Bachata de Rosa” de su autoría, entre muchas otras.
“Es una mezcla de todos los repertorios que presento en Rusia, donde tengo un programa dedicado a Whitney Houston, otro a las grandes divas, otro a las películas de James Bond, uno a la música de mi autoría. Para ofrecerles de todo un poco, hice una mezcla de grandes hits para que todos lo disfruten más”, sostuvo respecto al cancionero.
El espectáculo está pautado para las 8:30 de la noche. La cantante dominico-rusa impresionó al jurado de canto de “The Voice Russia” con su potente voz y desenvolvimiento en el escenario. Fantine maneja destreza en múltiples géneros, pop, jazz, soul y música tropical.
- Adicional a esto, entró a la academia de artes en Australia y anunció Rubberoom (2011) como primer lanzamiento en solitario. Para 2013 lanzó su álbum debut “Ian Fantine”, producido por Emilio Estefan y las letras de las canciones de Gloria Estefan; para el 2014, los mismos ayudaron a componer su proyecto musical “Bachata Rosa.
Las boletas están a la venta en la boletería de Teatro Nacional https://boleteria.com.do/.