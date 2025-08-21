Fantine une culturas en "De Rusia al Caribe"

Fantine se maneja entre el pop, jazz, soul y la música tropical. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

La artista domínico-rusa Fantine estará mañana sábado 23 de agosto en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con el concierto "De Rusia al Caribe, un viaje musical", donde se presentará con una orquesta de siete músicos internacionales y un repertorio de 21 canciones de distintos géneros, épocas e idiomas.

La cantante, pianista y compositora, actuará a beneficio de la Fundación Nido Para Ángeles, que trabaja con niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral y sus familias, y la Asociación Dominicana de Profesionales Egresados de Rusia, Europa del Este, Asia Central y Cuba (Adopereacu), que se enfoca en dar oportunidades de educación a jóvenes dominicanos.

La artista, que tiene entre sus influencias a Milly Quezada, Juan Luis Guerra y Whitney Houston, mostró su alegría de volver a República Dominicana, la tierra de su madre.

Fantine ha desarrollado su carrera en Rusia y hasta allá ha llevado un poco del calor del Caribe, en lo musical y artístico. En Moscú impresionó al jurado de "The Voice Russia" con su potente voz y desenvolvimiento en el escenario.

"Hace como 10 años que estuve en mi país como parte de una orquesta y ahora vengo con mi propio proyecto. Es la primera vez que actuó en un lugar de esta importancia, estoy emocionada y espero que sea el primero de muchos conciertos aquí", resaltó.

El repertorio

El repertorio incluirá canciones de Whitney Houston como "I Have Nothing", " I Wanna Dance with Somebody " y "I Will Always Love You"; "Whenever Wherever" de Shakira ; "Crazy in Love" de Beyoncé; "Skyfall" de Adele; "Como un bolero" de José Antonio Rodríguez, y "Bachata de rosa" de su autoría, entre muchas otras.

"Es una mezcla de todos los repertorios que presento en Rusia, donde tengo un programa dedicado a Whitney Houston, otro a las grandes divas, otro a las películas de James Bond y uno a la música de mi autoría. Para ofrecerles de todo un poco", adelanta del show.

Lugar: Teatro Nacional, sábado 23 de agosto, a las 8:30 pm. Boletas a la venta en la boletería del Teatro Nacional.