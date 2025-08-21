Fanática peruana rompe en llanto al conocer a Eddy Herrera: “Cumplí mi sueño”

El cantante dominicano Eddy Herrera en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante dominicano Eddy Herrera vivió un momento conmovedor con una fanática en Perú, quien no pudo contener las lágrimas de emoción al encontrarse con él después de un concierto. El encuentro tuvo lugar el pasado jueves, tras una presentación en la ciudad de Huamachuco.

Según relató el propio artista en sus redes sociales, la joven lo esperó a las afueras del hotel donde se hospedaba con la esperanza de conocerlo personalmente. El momento fue aún más especial al coincidir con el cumpleaños de la fanática.

“Esta joven me estaba esperando porque quería conocerme y darme un abrazo, y fue muy especial ese momento”, escribió el intérprete de “Pégame tu vicio” junto a un video que muestra a la emocionada fan rodeándolo entre lágrimas. “Era también su cumpleaños”, agregó.

En sus declaraciones, Herrera expresó su gratitud y el profundo respeto que siente por su público.

“Los que me conocen saben cuánto valoro todo lo que pasa a cada momento con mi trabajo, sobre todo con mi gente amada en todas partes del mundo. Soy un afortunado, dichoso y bendecido por lo tanto que me regalan. Agradecido eterno, y tengan por seguro que siempre será un honor abrazarles”.

Gira internacional

Eddy Herrera continúa actualmente una gira internacional que incluye presentaciones en países como Perú, Costa Rica y Colombia, donde su música cuenta con una amplia base de seguidores.

