Música, teatro y fiesta invaden el país este fin de semana

Danny Rivera, quien se presentará este fin de semana en el Gran Teatro del Cibao con el espectáculo "Amada Amante". ( ARCHIVO )

La República Dominicana vivirá un fin de semana lleno de música, cultura y entretenimiento. El festival ¡Que Viva la Patria! continuará su recorrido con conciertos gratuitos en distintas ciudades del país, mientras que el Gran Teatro del Cibao recibirá a Danny Rivera y Alex Bueno con el espectáculo "Amada Amante".

En Santo Domingo, el malecón capitalino será otro epicentro musical con la cartelera gratuita de Lungomare, que incluye las presentaciones de Johanna Almánzar junto a Los Rumberos La Banda, Chichí Ruiz con su grupo Entre Amigos y el tradicional Domingo de Son con Sonia Cabral y Los Científicos del Son.

¡Que viva la patria!

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/wason-brazoban-una-voz-que-canta-reflexiona-y-no-se-calla-b1400a53.jpg Wason Brazobán actuará en el concierto.

Agenda de conciertos continuára en el parque principal de Nagua el sábado 23 también a las 8:00 de la noche; y concluirá el domingo 24 en San Luis, Santo Domingo Este, a las 8:00 de la noche.

Artistas confirmados: Jandy Ventura y El Legado, Wason Brazobán, Los Hermanos Rosario, Bonny Cepeda, Shadow Blow, Luis Miguel del Amargue,

Sergio Vargas, Narciso "El Pavarotti", Chimbala y Steffany Constanza.

Danny Rivera y Alex Bueno en el Cibao

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/18/camara-de-diputados-reconoce-al-cantautor-alex-bueno.png Alex Bueno compartirá el escenario junto a Danny Rivera.

El Gran Teatro del Cibao acoge "Amada Amante", una velada que reúne a dos voces legendarias: Danny Rivera y Alex Bueno.

Rivera interpretará clásicos como Para decir adiós, Madrigal y Alfonsina y el mar, mientras que Bueno

ofrecerá su mezcla de balada, bachata y merengue con éxitos como Jardín prohibido, Corazón de melao y

Qué cara más bonita.

Lugar: Gran Teatro del Cibao · Hora: 8:00 p. m. · Boletas: Uepa Tickets y CCN.

Lungomare: música gratis en el malecón

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/22/sonia-scaled-12ec6719.jpg La detacada sonera Sonia Cabral actuará en Lungomare.

El malecón capitalino será otro epicentro musical con la programación gratuita de Lungomare, sin consumo mínimo.

El viernes 22 de agosto se presentará Johanna Almánzar junto a Los Rumberos La Banda; el sábado 23 de agosto subirá a escena Chichí Ruiz con su grupo Entre Amigos; y el domingo 24 se celebrará el tradicional Domingo de Son con Sonia Cabral y Los Científicos del Son.

Información: 682-3009.

Cantares de cigarra

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/imagen-19299440-7302ecf9.jpg En NOVA Teatro

La magia del teatro familiar regresa con el musical Cantares de cigarra, una propuesta llena de poesía, música y fantasía.

Dirigida por Elvira Taveras, cuenta con las actuaciones de Karla González, Johanny García, Robelitza Pérez y Basilio Nova.

La obra celebra la imaginación, la identidad y el arte en la infancia, y forma parte de la cartelera de teatro familiar

que impulsa el Teatro Cúcara-Mácara en su nuevo espacio.

Lugar: NOVA Teatro (Zona Universitaria) · Funciones: sábado y domingo, 6:00 p. m. ·

Boletas: RD$500.