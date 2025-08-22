×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
La Morena del Swing
La Morena del Swing

Lady Laura, La Morena del Swing, apuesta a la bachata inédita con "Quedarme con él"

El tema, bajo la distribución de La Oreja Media Group, llega acompañado de un video musical rodado en su natal Villa Altagracia

    Expandir imagen
    Lady Laura, La Morena del Swing, apuesta a la bachata inédita con "Quedarme con él"
    Lady Laura, La Morena del Swing, se ha posicionado como una de las intérpretes femeninas más prometedoras de la bachata. (FUENTE EXTERNA)

    La joven intérprete de bachata Lady Laura, La Morena del Swing, presenta su más reciente sencillo "Quedarme con él", un tema de la autoría de Carina Quisquella Martín Muñoz, con la que impregna de su frescura la propuesta musical actual.

    El tema, bajo la distribución de La Oreja Media Group, llega acompañado de un video musical rodado en su natal Villa Altagracia, bajo la dirección de Javier Graphics, donde la artista resalta la esencia de su pueblo y la autenticidad de su música.

    Expandir imagen
    Infografía
    • Lady Laura, además, anunció el próximo estreno de una colaboración con un famoso artista urbano dominicano que se encuentra caliente en la palestra pública, destellando versatilidad artística y conexión con distintos públicos.

    Una voz femenina en la nueva bachata

    Lady Laura se ha posicionado como una de las intérpretes femeninas más prometedoras de la bachata. Desde sus inicios en el coro de la iglesia de su comunidad hasta llamar la atención de figuras como Romeo Santos, su carrera ha crecido de forma constante y orgánica.

    Su repertorio incluye temas como "Pude", "Te pareces tanto a él" y "Te confieso", que le han permitido conquistar audiencias dentro y fuera del país. Su público la bautizó como "La Morena del Swing", un nombre que hoy la identifica en cada escenario.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.