Lady Laura, La Morena del Swing, apuesta a la bachata inédita con "Quedarme con él"

Lady Laura, La Morena del Swing, se ha posicionado como una de las intérpretes femeninas más prometedoras de la bachata.

La joven intérprete de bachata Lady Laura, La Morena del Swing, presenta su más reciente sencillo "Quedarme con él", un tema de la autoría de Carina Quisquella Martín Muñoz, con la que impregna de su frescura la propuesta musical actual.

El tema, bajo la distribución de La Oreja Media Group, llega acompañado de un video musical rodado en su natal Villa Altagracia, bajo la dirección de Javier Graphics, donde la artista resalta la esencia de su pueblo y la autenticidad de su música.

Lady Laura, además, anunció el próximo estreno de una colaboración con un famoso artista urbano dominicano que se encuentra caliente en la palestra pública, destellando versatilidad artística y conexión con distintos públicos.

Una voz femenina en la nueva bachata

Lady Laura se ha posicionado como una de las intérpretes femeninas más prometedoras de la bachata. Desde sus inicios en el coro de la iglesia de su comunidad hasta llamar la atención de figuras como Romeo Santos, su carrera ha crecido de forma constante y orgánica.

Su repertorio incluye temas como "Pude", "Te pareces tanto a él" y "Te confieso", que le han permitido conquistar audiencias dentro y fuera del país. Su público la bautizó como "La Morena del Swing", un nombre que hoy la identifica en cada escenario.