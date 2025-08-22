Wisin y Jowell & Randy 3D actuarán juntos por primera vez en la República Dominicana

El formidable exponente del reguetón, Wisin, llegará a la República Dominicana acompañado del sensacional dúo Jowell & Randy. ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido artista de reguetón Wisin y el dúo Jowell & Randy ofrecerán una presentación conjunta en el Óvalo de la Feria Ganadera, el próximo 18 de octubre. El evento estará a cargo de ED Live.

Este concierto representará el debut de Jowell & Randy con su formato "3D" en el país, el cual incluirá efectos visuales y lumínicos, además de una estructura escénica actualizada. Wisin también presentará su espectáculo con producción moderna y elementos técnicos de última generación.

"El evento permitirá que los seguidores de ambos artistas bailen y canten al ritmo del reguetón", comentó Eduardo Durán, productor artístico del espectáculo.

Las entradas estarán disponibles desde el 22 de agosto en Uepa Tickets, con diversas modalidades de precio según las preferencias del público.

Este tipo de presentaciones refleja la expansión del reguetón, consolidado como un género de alcance global que ha trascendido sus orígenes en países de habla hispana.

Wisin, cuyo nombre real es Juan Luis Morera Luna, es un cantante, compositor y productor musical puertorriqueño mundialmente conocido por ser parte del dúo de reguetón Wisin & Yandel. Pero también ha desarrollado una exitosa carrera como solista, lanzando álbumes como El sobreviviente y El regreso del sobreviviente, entre otros.

Por su parte, Jowell & Randy es un dúo puertorriqueño de reguetón, formado por Joel Muñoz Martínez (Jowell) y Randy Ortiz Acevedo, que está activo desde 2002.

Pioneros en el reguetón underground, se han caracterizado por mezclar sus talentos, con Jowell enfocado en las letras y negocios, y Randy en la producción de sonidos.

A lo largo de su carrera, han lanzado varios álbumes y mixtapes, colaborado con artistas internacionales y, en 2012, se convirtieron en los primeros reguetoneros en presentarse en Australia.

