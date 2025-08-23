"La Plena" lidera el Top 10 de Spotify en República Dominicana esta semana

"La Plena", la colaboración entre W Sound, Beéle y Ovy On The Drums se posicionó esta semana como la canción más escuchada. ( FUENTE EXTERNA )

El tema "La Plena – W Sound 05", una colaboración entre W Sound, Beéle y Ovy On The Drums, se posicionó esta semana como la canción más escuchada en la República Dominicana en la plataforma Spotify, acumulando 25,813 reproducciones.

El listado refleja una semana más el claro dominio del artista Beéle, quien aparece en seis de las diez primeras posiciones, destacando con temas de su nuevo álbum Borondo, entre ellos:

"Si te pillara" (2do lugar, 24,536 reproducciones)

"Top diesel" (3ro, 22,596)

"No tiene sentido" (4to, 21,130)

"Mi refe" (6to, 17,435)

"Quédate" (9no, 15,589)

El fenómeno urbano Bad Bunny también mantiene presencia destacada en el ranking con dos temas de su álbum "DeBÍ TiRAR MáS FoToS":

"VeLDÁ" (5to, 18,007 reproducciones)

"BAILE iNoLVidABLE" (7mo, 16,228)

La canción "Yo y Tú" , otra colaboración de Ovy On The Drums, esta vez junto a Quevedo y Beéle, ocupa el octavo lugar con 15,705 reproducciones.

Cerrando el top 10 se encuentra el tema "Don't Say You Love Me " del artista surcoreano Jin, del grupo BTS, con 14,913 reproducciones, confirmando el alcance global del K-pop incluso en el gusto local dominicano.

Dominio de la música urbana

El listado semanal muestra la fuerte presencia del género urbano y pop latino, y confirma la preferencia de los dominicanos por artistas como Beéle, Bad Bunny y Ovy On The Drums, cuyas colaboraciones lideran las listas.

Con lanzamientos recientes y ritmos pegajosos, estos artistas se consolidan en las listas de reproducción del país, marcando la pauta en la escena musical digital.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/23/image-50-f88b2a97.png

(**Así se ve el top 10 de Spotify en RD al momento de redacción de esta nota**)