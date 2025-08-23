Stephany Ortega rinde homenaje a la maestra Farida Diná con emotivo concierto

La soprano Stephany Ortega ofreció el concierto, el pasado 20 de agosto, en la Capilla de los Remedios. ( FUENTE EXTERNA )

La soprano Stephany Ortega ofreció el pasado 20 de agosto, en la Capilla de los Remedios, un emotivo concierto en homenaje a la reconocida pedagoga musical Farida Diná.

Este evento se realizó como tributo a su extraordinaria trayectoria y a sus más de 37 años de labor al frente del Estudio Diná de Educación Musical, institución que ha sido un pilar en la formación artística y cultural de la República Dominicana.

El acto tuvo un significado especial, pues Ortega fue alumna becada de esta academia, donde recibió clases de piano de la propia maestra Diná, quien no solo fue su profesora, sino también su mentora desde los inicios de su carrera.

La soprano cautivó a los presentes con un programa variado de arias y canciones de arte de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, incluyendo también obras dominicanas, acompañada magistralmente por el maestro Porfirio Mateo al piano y Silvestre de Moya en la percusión, conformando un conjunto que brindó una velada de gran riqueza musical y emotividad.

Durante el concierto, la cantante expresó: "La maestra Farida Diná no solo me formó como pianista, sino que me transmitió un amor profundo por la música y un compromiso con la excelencia artística que me acompañan hasta hoy. Este concierto es mi manera de agradecerle y de celebrar su legado".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/23/whatsapp-image-2025-08-23-at-31443-pm-642c45f3.jpeg La imagen de la pedagoga musical Farida Diná. (FUENTE EXTERNA)

El público, entre el que se encontraban alumnos, colegas y admiradores de la maestra, brindó prolongadas ovaciones, resaltando tanto la calidad interpretativa de Ortega como el merecido reconocimiento a una de las figuras más influyentes en la educación musical dominicana.

Varios antiguos alumnos y profesores también expresaron su gratitud hacia la maestra Diná, subrayando la influencia de su enseñanza en sus vidas y carreras.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/23/whatsapp-image-2025-08-23-at-31506-pm-1-68730d01.jpeg La soprano Stephany Ortega durante la gala. (FUENTE EXTERNA)

Próxima presentación en el Teatro Nacional

Stephany Ortega se presentará por primera vez en el Teatro Nacional Eduardo Brito, como parte del espectáculo del maestro Amaury Sánchez , "Todo Hollywood", a celebrarse el próximo sábado 30 de agosto a las 8:30 p.m. Este debut marca un paso significativo en la trayectoria de la soprano en su país natal.

se presentará por primera vez en el Eduardo Brito, como parte del espectáculo del , "Todo Hollywood", a celebrarse el próximo sábado 30 de agosto a las 8:30 p.m. Este debut marca un paso significativo en la trayectoria de la en su país natal. La artista domínico-luxemburguesa, reconocida por su versatilidad vocal y su presencia en escenarios internacionales, se ha presentado en importantes salas de concierto en Europa, Asia y América, y ha sido galardonada por su labor artística en diversos certámenes internacionales.