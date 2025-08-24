Cantautora dominicana Techy presenta su trayectoria musical en concierto especial

La cantautora dominicana Techy regresa a Santo Domingo con un concierto especial en Escenario 360 el próximo 13 de septiembre. ( SUMINISTRADA )

La cantautora dominicana se presenta el 13 de septiembre en Escenario 360 con un recorrido por su trayectoria musical.

La cantautora dominicana Techy, nominada al Latin Grammy, regresa a los escenarios con un concierto único el próximo 13 de septiembre en Escenario 360, a las 8:00 de la noche.

Acompañada de su orquesta, la intérprete de Que me quedes tú hará un recorrido por su historia musical, desde Entregarte todo hasta su más reciente sencillo, Cariñito. Será su primer concierto en Santo Domingo tras dos años de ausencia, luego de presentarse con éxito en ciudades como Nueva York, Barcelona y Madrid.

"Lo que más me gusta es estar en el escenario. Escuchar a la gente cantar y hacer reír. Estoy emocionadísima por esta noche", aseguró la también actriz, quien promete una velada cargada de música, emociones y complicidad con su público.

Más que un concierto, Techy adelantó que será un show interactivo donde la música y la comedia se entrelazan de manera espontánea, provocando carcajadas y momentos inolvidables.

Versátil

Su voz, su honestidad y su capacidad para transitar del pop al merengue, de la balada a los ritmos tropicales, la han convertido en una de las artistas más versátiles del país. Su evolución artística se refleja en producciones como A su tiempo, Capítulo 1, Sie7e, el álbum en vivo Que viva el puto romance y su más reciente disco Mis Merengues Favoritos Live Album Vol. 1.

Durante la noche no faltarán temas como Prohíbeme verte, Volverás y Te voy a enamorar, además de las versiones incluidas en Mis merengues favoritos.

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets y en CCN: Supermercados Nacional, Jumbo y Merca Jumbo.