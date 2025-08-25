Chelsy Bautista interpreta el Himno Nacional Dominicano en el estadio de los Marlins de Miami

Chelsy Bautista en el momento en el que canta el Himno Nacional Dominicano en Miami. ( FUENTE EXTERNA )

La artista dominicana Chelsy Bautista protagonizó un momento cargado de emoción y orgullo nacional al interpretar el Himno Nacional de la República Dominicana en el LoanDepot Park, casa de los Marlins de Miami, durante la celebración del Día de la Herencia Dominicana.

Miles de fanáticos, tanto dominicanos como de otras nacionalidades, se unieron en un ambiente festivo mientras la voz de Bautista retumbaba por todo el estadio, acompañada por la imponente imagen de la bandera tricolor ondeando en las pantallas gigantes del recinto.

El acto formó parte de una jornada que celebró la cultura, los valores y el legado de la diáspora quisqueyana en los Estados Unidos.

El evento, que se ha convertido en una tradición en la ciudad de Miami, contó con el respaldo oficial de la aerolínea dominicana Arajet, reafirmando su compromiso con la promoción de la identidad nacional más allá de las fronteras.

El Día de la Herencia Dominicana no solo es una fiesta para los sentidos, sino también un reconocimiento al impacto social, cultural y económico de la comunidad dominicana en suelo estadounidense.

