La residencia de Bad Bunny se convierte en epicentro de la música urbana con invitados estelares

Artistas como Feid, Residente, Belinda, Tokischa, Nicky Jam e Ivy Queen, acudieron a la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. En la imagen se le ve junto al rapero Eladio Carrión. ( FUENTE EXTERNA )

La residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico continúa siendo el evento más esperado del género urbano, y el pasado fin de semana no fue la excepción.

La noche del domingo se vivió un momento histórico cuando el icónico Nicky Jam sorprendió a los asistentes con una aparición inesperada, encendiendo el escenario con sus grandes éxitos y reafirmando su legado como una de las figuras esenciales del reguetón.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/26/bad-bunny-11-aaee9c6e.jpg Bad Bunny junto a algunos artistas con los que ha compartido.

Con su característico carisma, Nicky Jam llevó a los fanáticos a una celebración colectiva de la historia del género urbano, mientras Bad Bunny lo aplaudía y reconocía públicamente como un puente generacional y un pilar fundamental en la evolución musical.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/26/whatsapp-image-2025-08-26-at-10527-pm-772e063e.jpeg Nicky Jam en el concierto de Puerto Rico.

Otra presencia que acaparó todas las miradas fue la rapera dominicana Tokischa, quien llegó con un nuevo look futurista y sensual, marcando el inicio de una nueva etapa creativa.

Con cabello corto azul y un atuendo diseñado por Emilio Pucci, Tokischa deslumbró no solo por su estilo sino también por la fuerte conexión que mostró con Bad Bunny, a quien elogió por su sensibilidad y amor hacia la cultura puertorriqueña durante el espectáculo.

La dembowsera compartió escenario y momentos con figuras como Belinda y Young Miko, quienes también brillaron en la residencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/26/rapero-lil-nas-x--foto-afp-2-38c3789d.jpg Belinda yTokischa.

Belinda, por su parte, disfrutó intensamente el concierto, destacando el baile junto a Bad Bunny y Tokischa, en uno de los momentos más candentes de la noche.

Young Miko, nominada en los Premios Juventud 2025 en la categoría Girl Power, subió al escenario para interpretar "Fina", un tema que forma parte del último álbum de Bad Bunny.

Elena Rose, cantante y compositora estadounidense de ascendencia puertorriqueña, también se unió a la celebración, sorprendiendo al público con su presencia y aportando su talento único al evento.

El reguetón no fue el único protagonista: la legendaria Ivy Queen hizo vibrar al Coliseo con sus éxitos "Quiero Bailar" y "Quítate Tú Pa´ Ponerme Yo", reafirmando su estatus como reina del género.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/26/nicky-jam-2-336710c9.jpg Ivy Queen.

En cuanto a invitados especiales, Pedro Capó sorprendió durante la tercera noche al compartir en familia este momento tan especial, mientras Ricky Martin disfrutó en la "casita" con sus hijos gemelos, Matteo y Valentino, al ritmo de los grandes temas de Bad Bunny.

Ricky Martin dancing to Tití Me Preguntó during the fourth show of Bad Bunny's ReSIDEnciA



pic.twitter.com/1bonNP00Fi — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) July 19, 2025

La residencia también contó con la emotiva participación de Ednita Nazario, quien interpretó "Lo que le pasó a Hawaii", y la energía contagiosa de Wisin, que junto a Bad Bunny encendió el público con los clásicos "Sácala" y "Saoco".

La salsa tuvo su espacio con Gilberto Santa Rosa , quien luego de su actuación en The Tonight Show se unió al espectáculo para interpretar sus emblemáticos temas y agradecer públicamente a Bad Bunny por la invitación y la oportunidad de compartir escenario.

La residencia "No Me Quiero Ir de Aquí", que inició en julio y se extenderá hasta septiembre con un total de 30 shows, reafirma cada semana el impacto cultural y musical de Bad Bunny, quien continúa consolidando su carrera y rindiendo homenaje a sus raíces junto a grandes figuras del género urbano y la música latina en general.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/26/nicky-jam-1-3d103934.jpg Residente.

Jorge Drexler, Sebastián Yatra, Feid, Becky G, Residente, Kany García, Sech, Wisin, Yandel, Arcángel, Tito El Bambino, Residente, Farruko y Eladio Carrión, entre otros, también se unieron a los artistas que se han paseado por la residencia del Conejo Malo en Puerto Rico.

