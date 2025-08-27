×
Ramón Orlando regresa a Lungomare con una noche de merengue y baladas

El artista actuará el sábado 6 de septiembre en "El Bailazo" de Raphy D´Oleo

    Ramón Orlando regresa a Lungomare con una noche de merengue y baladas
    El maestro Ramón Orlando durante la presentación de su concierto de celebración por sus 50 años que reunirá a grandes artistas para una fiesta inolvidable, antes de presentará en Lungomare. (KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE)

    El artista dominicano Ramón Orlando se presentará el sábado 6 de septiembre en Lungomare, como parte del espectáculo titulado "El Bailazo", bajo la producción de Raphy D´Oleo.

    El evento reunirá una selección del repertorio del músico, que incluirá tanto merengues como baladas y otras composiciones representativas de su carrera.

    La presentación de Ramón Orlando forma parte de una serie de actividades culturales que desarrolla Lungomare, establecimiento ubicado en la capital y que regularmente presenta propuestas musicales los fines de semana.

    En paralelo al concierto, el lugar continuará con su cartelera habitual de los viernes y sábados, donde participan artistas como Johanna Almánzar y Rumberos la Banda.

    Además, el próximo domingo, como parte de su programa "Domingos de Son", se realizará una jornada musical con la agrupación Sonando y la participación de Joshy Melo, desde las 6:00 de la tarde. Este evento estará abierto al público e incluirá presentaciones de bailadores y actividades familiares.

    Dato

    • Las boletas para asistir al concierto de Ramón Orlando están disponibles a través de UEPA Tickets, Lungo Tickets y BoleteriaRDO.com.
    • Más información está disponible en el número telefónico (809) 682-3009.
