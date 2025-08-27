Yordano regresa a Santo Domingo con un concierto para el recuerdo

El Auditorio Casa San Pablo recibirá el espectáculo "Ida y vuelta", que unirá a dos grandes de la canción latinoamericana: Yordano y Pavel Núñez. ( FUENTE EXTERNA )

El próximo 5 de septiembre, Santo Domingo se prepara para recibir a uno de los grandes de la canción en español: Yordano. El cantautor ítalo-venezolano llega al Auditorio Casa San Pablo con su espectáculo "Ida y vuelta", una velada que promete música, historias y mucha emoción bajo la producción de Roraima Producciones.

Con más de cuatro décadas de carrera, Yordano ha dejado huella en varias generaciones gracias a su estilo único que mezcla pop con sonidos caribeños.

Temas como "Perla negra" y "Locos de amor" lo convirtieron en referente de la canción de autor en Latinoamérica, reconocimiento que se ha visto reforzado con premios y distinciones como el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy otorgado por la Academia Latina de la Grabación (2022) y la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana (2023), y este año obtuvo un Doctorado Honoris Causa en Arte por la Universidad de Los Andes (Venezuela).

Su disco más reciente, "Ida y vuelta" (Sony Music Latin, 2024), es un viaje entre homenajes a leyendas como The Beatles, Rolling Stones y Bob Dylan, y nuevas canciones que llevan su sello personal. Una mezcla que reafirma la vigencia de su música y conecta con públicos de distintas generaciones.

Gira internacional

La gira ya ha pasado con éxito por Chile, Buenos Aires, Europa y Estados Unidos, y ahora es el turno de República Dominicana, un lugar que Yordano siente como propio:

"Volver a RD es como volver a mi casa. Aquí tuve grandes amigos como Sonia Silvestre, Víctor Víctor, Adalgisa Pantaleón y Sergio Vargas, quien incluso versionó mis canciones. Será un honor reencontrarme con este público", confesó.

Para hacer la noche aún más especial, el dominicano Pavel Núñez se sumará al espectáculo, compartiendo escenario con Yordano, con quien tiene una complicidad artística que llenará de emoción una velada que promete ser irrepetible.