La cantante cristiana Raisa Díaz lanza tema "Revela"

La cantante cristiana Raisa Díaz se encuentra promocionando su más reciente tema titulado Revela, un clamor ardiente de un corazón que quiere que Dios se revele a su vida, de una manera más profunda.

"La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman", afirmó Diaz, quien es oriunda de Villa Altagracia, San Cristóbal.

Asimismo, con Revela, cuya producción general es de Hairo Familia, con el sello discográfico One Music, más arreglos de King David y letra y música de Díaz, Jamilet González, Jireh Heredia, Luis Moreno, Génesis Colón y Randy Barrera, la artista continúa siendo fiel a su tipo de música y letras.

"La fe y el fundamento bíblico, es lo que siempre ha protagonizado la lírica de mis canciones", afirmó Díaz, quien también tiene en su discografía los temas Hay una palabra y Tu voluntad.

De igual manera, el audiovisual, producido por Pablo Green, logra la atmósfera que precisa la propuesta musical, en el género Worship.

"Me siento orgullosa de mi equipo. Los resultados fueron los esperados. Estoy segura de que el mensaje e imágenes de Revela, ganarán muchas almas", afirmó.

Con respecto a sus planes futuros, Díaz anunció que continuará ayudando a quienes lo necesitan y siendo puente para que otros también sean bendecidos.

"Quiero que cuando en el futuro mire hacia atrás, pueda estar orgullosa de lo que Dios ha hecho en mi vida", confesó.

Los interesados en seguir la carrera de la artista cristiana pueden hacerlo a través de sus redes sociales como @Raisadiazoficial.

