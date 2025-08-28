El Estadio Olímpico Félix Sánchez se ha transformado en un universo futurista con la llegada de Barbarella 2025: Un Verano de Otro Mundo, el festival experiencial más esperado del año en República Dominicana.

La noche de este jueves, los productores del evento dieron un vistazo en el terreno del Olímpico de lo que se vivirá este sábado con la participación de más de 15 djs y artistas locales e internacionales.

Bajo la 'A' gigante que se forma de Barbarella, y en medio de platos y consolas, se presentarán figuras influyentes de la escena del EDM (música electrónica), música urbana y alternativa.

El lineup de Barbarella 2025 lo conforman Alesso, Alok, Diplo, DJ Snake, Myke Towers y Tainy.

Las propuestas emergentes y de culto son Ca7riel & Paco Amoroso, Rainao, que grabó con Bad Bunny el éxito "Perfumito nuevo"; además de Midnight Generation y Aline Rocha.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-28-at-23044172fc51cf-4b90a01e.jpg El evento reunirá el EDM, lo urbano y lo alternativo en un escenario. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Los teloneros dominicanos serán Omar Dubeau, Gian D´Alessandro y Mohika.

El escenario, diseñado en Ámsterdam y producido por talento dominicano, cobrará vida con un sistema de luces, pantallas y visuales nunca antes visto en la región, fusionando visión global con ejecución local.

Novedades

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-28-at-230455856f3bfb-c7c88103.jpg Un domo y áreas temáticas forman parte de la experiencia. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-28-at-23042805cde865-f288ca8a.jpg Varias áreas temáticas forman parte de la experiencia. (KEVIN RIVAS)

La gran novedad de esta edición será el DOMO intergaláctico, que presentará dos shows independientes: un espectáculo de light beams futuristas creado en México y un show de portales láser desarrollado en República Dominicana. De acuerdo con los organizadores, esta estructura transformará el espacio en una cápsula de inmersión sensorial total.

"Barbarella promete marcar un hito en el entretenimiento del país. Este no es solo un evento, es una muestra de hasta dónde puede llegar nuestra industria cuando soñamos en grande. Barbarella es el futuro del entretenimiento, hoy. Si te lo pierdes, te arrepentirás", expresó Pablo Pou, presidente de PAV Events.

Se puede pagar sin efectivo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-28-at-23053552a18f8d-c77fdfa9.jpg (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-28-at-230410328e6a3c-d536de4d.jpg (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Además, la experiencia Presidente incluirá un bar temático, coctelería especial, experiencias digitales y el portafolio completo de Cervecería Nacional Dominicana.

Otros detalles ofrecidos la noche de este jueves destacaron la tecnología digital para adquirir comidas y bebidas.

Por primera vez, el festival se vivirá sin efectivo gracias a la implementación del sistema cashless powered by Visa . Con pulseras RFID , los asistentes tendrán en una sola herramienta su entrada, billetera digital y método de pago.

. Con , los asistentes tendrán en una sola herramienta su entrada, billetera digital y método de pago. "Nuestro objetivo es simple: que la tecnología se sienta invisible, pero potencie la experiencia. Que vivas el evento sin distracciones, sin efectivo, sin filas. Solo tú, tu pulsera y el futuro", afirmó Gustavo Turquía, Country Manager de Visa República Dominicana.

Como beneficio exclusivo, los usuarios de Visa Banreservas recibirán un 10% adicional en cada recarga.

Los asistentes disfrutarán de música, tecnología, gastronomía y experiencias inmersivas. El Food Hub de Barbarella ha sido creado como un auténtico "street fest" inspirado en Nueva York, con menús diseñados exclusivamente para el evento. Desde tacos nixtamalizados, pastrami y wraps, hasta hamburguesas premiadas, helados de autor y galletas virales, en conjunto con coctelería variada, barras temáticas.

Entre las sorpresas que Barbarella trae este año destaca la presentación de una cerveza verde edición limitada de Presidente, una fórmula inédita que solo podrá ser disfrutada por quienes asistan al evento.

"En Barbarella vas a vivir una experiencia cervecera a otro nivel. Una innovación total, una nueva cerveza Presidente tan especial y única como ningún dominicano se la ha imaginado y que solo podrán probar durante el evento", expresó Juan Francisco Álvarez, director de Marketing de Cervecería Nacional Dominicana.

Indicó que el festival se reafirma como "la gran plataforma cultural del Caribe", proyectando a República Dominicana como referente del entretenimiento experiencial a nivel global.

Precios de boletas: RD$9,900.00 / Front stage y Terreno RD$5,900.00.