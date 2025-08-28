Emmanuel: "Uno se tiene que subir a la modernidad y a lo que va llegando"

El cantante mexicano Emmanuel tiene una destacada trayectoria musical en los escenarios con éxitos como "Sentirme vivo", "Bella señora" y "La chica de humo". ( KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE )

El icónico cantautor mexicano Emmanuel subirá a escena este jueves 28 de agosto, a las 8:30 de la noche, con su exitoso "Solo Hits Tour 2025" en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

El artista, con una destacada trayectoria musical en los escenarios, ofrecerá un espectáculo electrizante lleno de brillo, éxitos, baile, y el dominio completo de la escena que lo caracteriza.

En un encuentro con la prensa realizado este miércoles, Jesús Emmanuel Arturo Acha Martinez, nombre de pila del artista de 70 años, expresó que siempre significa una gran alegría venir a Quisqueya.

La primera vez que vino fue en 1984 y de ahí en adelante ha estado incontables veces.

"La he pasado muy bien, me encanta el disfrute de la gente, del canto de la gente. Uno le agarra a los lugares donde va a cantar mucho amor y cariño", resalta al hablar de volver a cantar en RD, plaza que visitó en octubre del 2023 con su gira "Greatest Hits".

Emmanuel habló de la trayectoria y permanencia, entre otros temas, y reflexionó que, efectivamente la música ha cambiado muchísimo, tanto en la manera de grabar como en los sonidos, en lo que se dice y en lo que se hace, "pero donde hay un punto clave es en el corazón de la gente".

Abunda: "Mi música está ahí para la gente que la quiera escuchar, para aquel que le guste lo que tú haces. Porque el público necesita de palabras bonitas y los pies de la gente necesitan de cosas para bailar, entonces, mientras se pueda dar todo esto, la música seguirá caminando".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/27082025-rueda-de-prensa-emmanuel---kevin-rivas3-e0db40d4.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/27082025-rueda-de-prensa-emmanuel---kevin-rivas2-2dd3158d.jpg El artista compartió con la prensa dominicana la tarde de este miércoles. (KEVIN RIVAS)

Sobre los cambios que vive la música, él no es ajeno. De hecho, como el fenómeno que fue en la década de los 80 afirma que siempre ha habido tendencias. Recuerda que las grabaciones de 60 años atrás se hacían con orquestas en vivo; hoy hay todo una maquinaria para grabar y múltiples plataformas para distribuir las canciones.

"Uno se tiene que subir a la modernidad y a lo que va llegando", sostiene. Pone como ejemplo los videos musicales que explotaron en los 80s con Michael Jackson siendo una forma en la que se reconocía al artista, "pues si no salías en televisión nadie te conocía", recuerda.

Por eso, declara: "Todo va muy rápido, una canción mata la siguiente; un artista tumba a otro. Esto es una especie de guerra sin cuartel, pero tú estás en esa guerra y tienes que luchar".

Emmanuel cree firmemente en el respeto al público no importa cuan veterano se pueda ser.

"Cuando el artista sale a cantar, todos los días tiene que volver a conquistar ese público, para cuando salgan de ahí digan -me encantó lo que vi y no me decepcioné-. Es como un romance que hay que mantenerlo", manifiesta.

Emmanuel está al tanto del boom de los temas de conversación en las redes sociales, de cómo las nuevas generaciones descubren sus canciones y hasta de los memes.

Una de sus canciones que ha sido utilizada para eso es "Todo se derrumbó", la cual ponen en titulares de burlas cuando un partido pierde un juego o cuando las parejas terminan, y mucho más.

De su trayectoria

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/27082025-rueda-de-prensa-emmanuel---kevin-rivas7-0c8bdbfc.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/27082025-rueda-de-prensa-emmanuel---kevin-rivas6-136919ea.jpg

Emmanuel es conocido por sus baladas emotivas que han tocado los corazones de millones. Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran "La Chica de Humo", "Todo se Derrumbó Dentro de Mí" e "Insoportablemente bella", entre otras que han trascendido generaciones.

Su capacidad para transmitir sentimientos profundos a través de su interpretación lo ha convertido en un referente del género romántico.

"Será una noche mágica con una producción única que incluirá un gran despliegue de sistema de luces, pantallas y efectos especiales todo esto junto a una gran banda compuesta por 16 músicos, bailarines y coristas que harán de esta presentación un show inolvidable para todos los asistentes", explicó César SuárezJr, productor de Solo Hits Tour 2025.

El peculiar estilo de Emmanuel, con influencias de balada, pop y rock, lo posicionan como un artista versátil y con una gran capacidad interpretación y dominio escénico.

A lo largo de su carrera, ha vendido más de 30 millones de copias de sus álbumes.

Además, ha sido galardonado en varias ocasiones con premios importantes de la industria musical, incluyendo el Grammy Latino.

Más allá de la música, también es conocido por su compromiso con causas sociales y medioambientales, donde ha participado activamente en campañas ecológicas y humanitarias, mostrando una faceta solidaria.

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets, boletería del Teatro Nacional, Centro Cuesta Nacional, Jumbo y Supermercados Nacional.