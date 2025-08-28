Miriam Cruz lanza su nueva canción "Me enamoré de ti"

Foto de archivo de la cantante dominicana Miriam Cruz. ( FUIENTE EXTERNA )

La cantante dominicana Miriam Cruz presentó su más reciente sencillo titulado "Me Enamoré de Ti", el segundo corte de su próxima producción discográfica.

La canción, escrita por Marco A. Godoy y producida por Antonio González, explora una historia de amor marcada por la pasión y el arrepentimiento. Con base en el merengue tradicional, el tema mantiene elementos rítmicos propios del género, al tiempo que incorpora una interpretación centrada en el relato emocional de la letra.

El videoclip fue dirigido por Christopher R. Ureña y grabado en los salones de Victorias, en el Centro Histórico de Santiago. Las imágenes acompañan la narrativa de la canción con una propuesta visual basada en escenarios arquitectónicos de la ciudad.

El sencillo incluye una versión mezclada en formato Dolby Atmos, realizada en Wildtone Studios, estudio certificado para este tipo de sonido en República Dominicana. Esta versión busca ofrecer una experiencia auditiva con tecnología de sonido envolvente, poco habitual en producciones del género tropical.

El tema fue lanzado bajo los sellos La Oreja Media Group y Lanhut Records, como parte del desarrollo de la nueva etapa musical de la artista.

Con una trayectoria de más de treinta años, Miriam Cruz continúa desarrollando su trabajo en el merengue con nuevas entregas discográficas como esta.