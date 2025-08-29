Vibra cósmica en Barbarella 2025

DJ Snake y Tainy forman parte del "line up" de Barbarella 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Santo Domingo se prepara para despegar hacia otra galaxia este sábado 30 de agosto con Barbarella 2025: un verano de otro mundo, la cita musical y cultural que en cada edición supera sus propios límites.

Esta vez, la producción que tomará el Estadio Olímpico Félix Sánchez promete ser la más ambiciosa de la región: un montaje de gran formato que mezcla tecnología futurista, propuestas gastronómicas, arte y un lineup internacional de lujo.

Y, como no podía faltar, Cerveza Presidente llega con la energía más grande del verano. La marca, en alianza con PAV Events, trae su propuesta más audaz hasta la fecha: un portafolio que va desde las clásicas y amadas Presidente hasta coctelería con cerveza diseñada por mixólogos invitados.

Pero la gran sorpresa será la Barbarella Special Edition, una cerveza de edición limitada creada exclusivamente para este festival, con un ritual de preparación único y un perfil refrescante pensado para convertirse en el sello de la noche.

"En Cervecería Nacional Dominicana la innovación es parte de nuestra esencia. Por eso, para Barbarella creamos una propuesta inédita que eleva la experiencia cervecera. Una creación que solo se podrá disfrutar esa noche", destacó Juan Francisco Álvarez, director de marketing de la compañía.

La experiencia no se queda ahí. Este año, Presidente también se alía con Sony Music y su plataforma FILTR, que llega por primera vez a Barbarella para ofrecer experiencias VIP: desde meet & greets con artistas internacionales hasta accesos exclusivos y regalos sorpresa que extenderán la vibra del festival más allá del escenario.

La puesta en escena tampoco se queda corta: un DOMO intergaláctico con shows de luces y portales láser, diseño europeo con ejecución dominicana, y un Food Hub al estilo street fest neoyorquino con menús creados para la ocasión.

Desde los tacos del chef mexicano Santiago Muñoz, las famosas hamburguesas del panameño Isaac Valverde, los hotdogs artesanales del guatemalteco Peter Meng, los chimis Top de nuestra ganadora de Masterchef Noemí Guzmán, el famoso sándwich de pastrami del chef Elly, o los helados de autor de Saverio Stassi, por nombrar algunos.

Todo acompañado de una coctelería temática que sumará sabor a la aventura.

Además, la producción se pone en modo 100% cashless: gracias a pulseras RFID impulsadas por Visa, los asistentes podrán entrar, pagar y moverse sin preocupaciones.

¿Y la música?

El lineup es simplemente explosivo: gigantes de la escena global como Alesso, Alok, Diplo, DJ Snake, Myke Towers y Tainy encabezan una propuesta que mezcla lo electrónico, lo urbano y lo alternativo.

A ellos se suman artistas emergentes como Ca7riel & Paco Amoroso, Rainao, Midnight Generation y Aline Rocha, junto al talento local con Omar Dubeau, Gian D´Alessandro y Mohika abriendo la noche.

"Barbarella no es solo un evento, es el futuro del entretenimiento hecho realidad. Si te lo pierdes, te arrepentirás", afirmó Pablo Pou, presidente de PAV Events.

Con esta edición, Barbarella 2025 reafirma su lugar como la fiesta experiencial más grande del Caribe, llevando la creatividad dominicana a un escenario global. Y sí, este verano, la capital será el centro del universo. b