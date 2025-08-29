Ranking: Beéle sigue imparable seguido de Bad Bunny en Spotify República Dominicana
El artista colombiano Beéle tiene siete canciones en los primeros 10 lugares del Top 50 RD
El cantante colombiano Beéle continúa imparable esta semana del 29 de agosto en la playlist oficial Top 50 – Dominican Republic de Spotify, ocupando siete de los primeros 10 lugares y 11 en la lista total de 50.
Los primeros cinco puestos incluyen temas como "Si te pillara", La Plena – W Sound 05, "Top diesel", "No tiene sentido" y "Mi refe", con una popularidad entre 87–94%.
Mientras tanto, Bad Bunny se mantiene fuerte con colaboraciones como "VeLDÁ" y su hit Baile inolvidable, con popularidad del 90 y 93 % respectivamente, con un total de 10 canciones.
Las primeras 7
La Plena - W Sound 05
Artistas: W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
Reproducciones: 21,817
Este tema encabeza la lista con una fusión pegajosa que ha conquistado al público dominicano.
Si te pillara
Artista: Beéle
Reproducciones: 20,343
Otro éxito del colombiano Beéle, quien se consolida como favorito en la isla.
Top Diesel
Artista: Beéle
Reproducciones: 19,742
Parte del álbum BORONDO, esta canción se mantiene entre las más escuchadas.
No tiene sentido
Artista: Beéle
Reproducciones: 17,819
Tercer tema consecutivo de Beéle en el top 5, demostrando su dominio.
VeLDÁ
Artistas: Bad Bunny, Omar Courtz, Dei V
Reproducciones: 16,344
El conejo malo no se queda atrás con este tema lleno de flow y colaboraciones potentes.
SINSENTI
Artista: Jezzy
Reproducciones: 15,784
Una propuesta intensa que ha calado fuerte entre los oyentes urbanos.
Envenenau
Artista: Yk It's JunaA
Reproducciones: 15,036
Con su estilo callejero y letra directa, este tema completa el top 7 del país.
Con apenas unos años en la escena, el cantante de 22 años, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco y ya es padre de dos hijos, ha demostrado una capacidad única para fusionar géneros como el reggae, el pop latino y el urbano, creando un sello sonoro inconfundible.
Sus melodías pegajosas y colaboraciones con artistas de renombre como Ovy On The Drums lo han llevado a escalar rápidamente en las listas de popularidad.
El álbum Borondo demuestran su versatilidad y conexión emocional con el público y es el artista de los hits del momento.
Bad Bunny y su "Debí tirar más fotos"
El exitoso álbum "Debí tirar más fotos" y la residencia de 30 conciertos "No me quiero ir de aquí" que realiza el Conejo Malo en el Coliseo de Puerto Rico mantienen al artista en un constante repeat en RD.
De hecho, el primer concierto fuera de la residencia, y donde comienza su gira mundial, es en República Dominicana, el viernes 21 de noviembre y el sábado 22 de noviembre de 2025 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.
A continuación, el detalle de las canciones en los primeros 11 puestos.
DtMF
BAILE INoLVIDABLE
NUEVAYoL
VeLDÁ
VOY A LLeVARTE PA PR
WELTiTA
EoO
PERFuMITO NUEVO
EL CLúb
KLOuFRENS
TURiSTA
Más allá de esas primeras posiciones, también colaboracione. En fecha de este viernes 29 de agosto puede visualizarse que la canción "Qué pasaría" con Rauw Alejandro, en el lugar 41, mientras que "La canción" junto a J Balvin está en el lugar 50.
Estos datos corresponden al momento del lanzamiento de Debí tirar más fotos en enero de 2025.
- El éxito de la residencia musical de Bad Bunny ha llevado a que otros artistas visiten la casa para perrear y algunos dicen la famosa frase: "Achooo PR es otra cosa".
Algunos de los artistas que han estado en los shows son El Alfa, Nicky Jam, Belinda, Young Miko, Tokischa, Ricky Martin, Ivy Queen, Gilberto Santa Rosa, Residente, Jorge Drexler, Sebastián Yatra, Feid, Becky G, Kany García, Sech, Wisin, Yandel, Arcángel, Tito El Bambino, Farruko y Eladio Carrión.