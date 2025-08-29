Ranking: Beéle sigue imparable seguido de Bad Bunny en Spotify República Dominicana

Beéle es el más escuchado en Spotify República Dominicana con 11 canciones en el Top 50. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante colombiano Beéle continúa imparable esta semana del 29 de agosto en la playlist oficial Top 50 – Dominican Republic de Spotify, ocupando siete de los primeros 10 lugares y 11 en la lista total de 50.

Los primeros cinco puestos incluyen temas como "Si te pillara", La Plena – W Sound 05, "Top diesel", "No tiene sentido" y "Mi refe", con una popularidad entre 87–94%.

Mientras tanto, Bad Bunny se mantiene fuerte con colaboraciones como "VeLDÁ" y su hit Baile inolvidable, con popularidad del 90 y 93 % respectivamente, con un total de 10 canciones.

El Top 50 Dominican Republic.

Las primeras 7

Las reproducciones La Plena - W Sound 05

Artistas: W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

Reproducciones: 21,817

Este tema encabeza la lista con una fusión pegajosa que ha conquistado al público dominicano.



Si te pillara

Artista: Beéle

Reproducciones: 20,343

Otro éxito del colombiano Beéle, quien se consolida como favorito en la isla.



Top Diesel

Artista: Beéle

Reproducciones: 19,742

Parte del álbum BORONDO, esta canción se mantiene entre las más escuchadas.



No tiene sentido

Artista: Beéle

Reproducciones: 17,819

Tercer tema consecutivo de Beéle en el top 5, demostrando su dominio.



VeLDÁ

Artistas: Bad Bunny, Omar Courtz, Dei V

Reproducciones: 16,344

El conejo malo no se queda atrás con este tema lleno de flow y colaboraciones potentes.



SINSENTI

Artista: Jezzy

Reproducciones: 15,784

Una propuesta intensa que ha calado fuerte entre los oyentes urbanos.



Envenenau

Artista: Yk It's JunaA

Reproducciones: 15,036

Con su estilo callejero y letra directa, este tema completa el top 7 del país.

Con apenas unos años en la escena, el cantante de 22 años, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco y ya es padre de dos hijos, ha demostrado una capacidad única para fusionar géneros como el reggae, el pop latino y el urbano, creando un sello sonoro inconfundible.

Sus melodías pegajosas y colaboraciones con artistas de renombre como Ovy On The Drums lo han llevado a escalar rápidamente en las listas de popularidad.

El álbum Borondo demuestran su versatilidad y conexión emocional con el público y es el artista de los hits del momento.

Bad Bunny y su "Debí tirar más fotos"

El exitoso álbum "Debí tirar más fotos" y la residencia de 30 conciertos "No me quiero ir de aquí" que realiza el Conejo Malo en el Coliseo de Puerto Rico mantienen al artista en un constante repeat en RD.

De hecho, el primer concierto fuera de la residencia, y donde comienza su gira mundial, es en República Dominicana, el viernes 21 de noviembre y el sábado 22 de noviembre de 2025 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

A continuación, el detalle de las canciones en los primeros 11 puestos.

DtMF



BAILE INoLVIDABLE



NUEVAYoL



VeLDÁ



VOY A LLeVARTE PA PR



WELTiTA



EoO



PERFuMITO NUEVO



EL CLúb



KLOuFRENS



TURiSTA

Más allá de esas primeras posiciones, también colaboracione. En fecha de este viernes 29 de agosto puede visualizarse que la canción "Qué pasaría" con Rauw Alejandro, en el lugar 41, mientras que "La canción" junto a J Balvin está en el lugar 50.

Estos datos corresponden al momento del lanzamiento de Debí tirar más fotos en enero de 2025.

El éxito de la residencia musical de Bad Bunny ha llevado a que otros artistas visiten la casa para perrear y algunos dicen la famosa frase: "Achooo PR es otra cosa".

Algunos de los artistas que han estado en los shows son El Alfa, Nicky Jam, Belinda, Young Miko, Tokischa, Ricky Martin, Ivy Queen, Gilberto Santa Rosa, Residente, Jorge Drexler, Sebastián Yatra, Feid, Becky G, Kany García, Sech, Wisin, Yandel, Arcángel, Tito El Bambino, Farruko y Eladio Carrión.