Manerra llega a la Ciudad Corazón con homenaje a Víctor Víctor

Luego de su exitosa presentación en Santo Domingo, el cantautor dominicano Manerra llega a la Ciudad Corazón para recordar el legado musical del extraordinario cantautor Victor Víctor, el próximo 30 de agosto a las 7:00 de la noche, en la calle peatonal Benito Monción, en el Boulevard de los Artistas, en Santiago de los Caballeros.

"Siempre estarás" será una noche para celebrar la música del autor de "Mesita de noche", bajo la dirección y producción artística del multipremiado cantautor Manerraito Monción, en un show abierto al público como cortesía de la Alcaldía de Santiago.

Manerra, intérprete de "Mantequilla y café" y "Bachata colonial", actualmente prepara su nuevo disco luego de girar exitosamente por varias provincias del pais en su tour Tierra Bendita.

Nuevo show

Este próximo sábado 13 de septiembre se presentará junto a toda su banda en el centro comercial Sambil.

"Siempre he tenido el deseo de unir a la familia en mis presentaciones, es una de las cosas que mas me llena el alma y en esta ocasión lo vamos a lograr gracias nuestros amigos de Sambil que han hecho que esto se haga una realidad. Será el próximo sabado 13 de Septiembre a las 4:00 p. m. en el Atrio Central. Totalmente gratis", adelantó.