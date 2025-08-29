Amaury Sánchez revivirá la magia del cine en "Todo Hollywood"

Amaury Sánchez es un pionero a la hora de acercar la música académica a nuevos públicos, en esta ocasión será con el espectáculo "Todo Hollywood". ( FUENTE EXTERNA )

El maestro Amaury Sánchez vuelve a levantar la batuta con un concierto que promete transportarnos directamente a la magia del séptimo arte.

Bajo el nombre "Todo Hollywood", la propuesta está dedicada a las bandas sonoras más memorables del cine, esas que nos erizan la piel con solo escuchar los primeros acordes.

Para la ocasión, Sánchez contará con invitados especiales -cuyos nombres se mantienen en suspenso- y cobrará vida gracias a la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, con más de 60 músicos en escena, todos bajo la dirección y producción musical del propio Amaury.

El repertorio es un viaje directo a nuestra memoria colectiva: de la épica de Star Wars y Cazadores del arca perdida, a la adrenalina de Gladiator o la elegancia de Skyfall. Un menú musical pensado para cinéfilos empedernidos y amantes de la música sinfónica.

"Los temas originales de películas, conocidos como original score, son como la música clásica de nuestra era", afirma Amaury Sánchez. "Muchos de ellos tienen estructuras complejas que demandan una ejecución precisa, y además han alcanzado la categoría de clásicos imperecederos".

Sinfonía con visión de futuro

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/whatsapp-image-2025-08-28-at-110344-am-b1bfed59.jpeg

Más allá de la nostalgia, esta producción confirma el sello innovador de Sánchez, quien se ha convertido en pionero a la hora de acercar la música académica a nuevos públicos.

"Todo Hollywood" no será solo un concierto: la velada combinará ejecución orquestal en vivo con recursos visuales y escénicos que recrearán el universo cinematográfico, haciendo que cada pieza se viva como una escena en tiempo real.

La cita forma parte del ciclo de presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, un proyecto que busca expandir las fronteras del espectáculo musical en República Dominicana y demostrar que la música sinfónica también puede ser popular, cercana y emocionante.

En definitiva, el Teatro Nacional se convertirá por una noche en la sala de cine más grande del país, con Amaury Sánchez como director de orquesta... y de emociones.

Lugar: Teatro Nacional, sábado 30 de agosto, a las 8:30 p.m. Boletas en la boletería del Teatro Nacional y Uepa Tickets.