El festival de música Barbarella 2025 arrancó su maratón de música electrónica, urbana y alternativa en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

A pesar de que el inicio del festival estaba pautado para las 3:00 de la tarde, a partir de las 5:00 p.m. fue cuando se visualizó mayor flujo de personas ingresando al estadio, donde se está celebrando el evento producido por Cerveza Presidente y Pav Events, el cual no se celebraba desde 2018.

Prometiendo un día galáctico, la gente asumió el estilo, llenando el lugar de brillos, elemento que predominaba en sus vestuarios , además del color negro, las joyas y sombreros al estilo vaquero.

Siendo las 6:20 de la tarde inició su participación la artista puertorriqueña Rainao, quien interpretó uno de sus grandes éxitos "Perfumito Nuevo", grabado en colaboración con Bad Bunny para su álbum "Debi tirar más fotos", y ha cantado este tema en múltiples ocasiones en la residencia musical que lleva el Conejo Malo en el Coliseo de Puerto Rico.

Cartelera

El lineup de Barbarella 2025 lo conforman Alesso, Alok, Diplo, DJ Snake, Myke Towers y Tainy.

Las propuestas emergentes y de culto son Ca7riel & Paco Amoroso, Rainao, además de Midnight Generation y Aline Rocha.

Los teloneros dominicanos son Omar Dubeau, Gian D´Alessandro y Mohika.

Leer más Vibra cósmica en Barbarella 2025