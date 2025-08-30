VIDEO | Arranca el festiva de música Barbarella 2025
Conoce a los artistas que forman parte del emocionante lineup de Barbarella 2025
El festival de música Barbarella 2025 arrancó su maratón de música electrónica, urbana y alternativa en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.
A pesar de que el inicio del festival estaba pautado para las 3:00 de la tarde, a partir de las 5:00 p.m. fue cuando se visualizó mayor flujo de personas ingresando al estadio, donde se está celebrando el evento producido por Cerveza Presidente y Pav Events, el cual no se celebraba desde 2018.
Prometiendo un día galáctico, la gente asumió el estilo, llenando el lugar de brillos, elemento que predominaba en sus vestuarios , además del color negro, las joyas y sombreros al estilo vaquero.
Siendo las 6:20 de la tarde inició su participación la artista puertorriqueña Rainao, quien interpretó uno de sus grandes éxitos "Perfumito Nuevo", grabado en colaboración con Bad Bunny para su álbum "Debi tirar más fotos", y ha cantado este tema en múltiples ocasiones en la residencia musical que lleva el Conejo Malo en el Coliseo de Puerto Rico.
Cartelera
- El lineup de Barbarella 2025 lo conforman Alesso, Alok, Diplo, DJ Snake, Myke Towers y Tainy.
Las propuestas emergentes y de culto son Ca7riel & Paco Amoroso, Rainao, además de Midnight Generation y Aline Rocha.
Los teloneros dominicanos son Omar Dubeau, Gian D´Alessandro y Mohika.