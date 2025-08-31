El festival de música Barbarella 2025 llevó con éxito su maratón de música electrónica, urbana y alternativa en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, que fue convertido en un universo "galáctico" no solo por el escenario y los diseños de luces, sino por los atuendos de los asistentes quienes llevaron el brillo a otro nivel.

Siendo el concepto con que surgió Barbarella desde sus inicios, dedicado a la música electrónica, se pensaría que el dembow no cabría en la propuesta, pero nada más lejos de la realidad.

Todo indica que la edición 2025 se pensó para estar acorde a los tiempos y lo urbano pulsó un nivel más con la electrónica; no obstante, el público respondió complacido.

No faltó ese toque de nostalgia por el puro EDM (Electronic Dance Music) que caracteriza este evento, pero que supieron llevar y marcar territorio con la esencia el dj sueco Alesso y el dj brasileño Alok, siendo sus set musicales electrónica, house y pop con las canciones para el final; mientras que Diplo y DJ Snake, productores de grandes estrellas como J Balvin, Justin Bieber o Rihanna, llevaron sus mezclas a otro nivel integrando el dembow entre sus invitados y repertorio.

El escenario de Barbarella 2025. (MATÍAS BONCOSKY)

Diplo con El Alfa y Tokischa

Diplo en escena con una camiseta dominicana. (MATÍAS BONCOSKY)

Bajo la 'A' gigante que se forma de Barbarella, y en medio de platos y consolas, rumbo a la 1:00 de la madrugada del sábado 30 de agosto salió el dj estadounidense Diplo, conocido por producciones como "Elastic heart" de SIA; "Lean on" y "Qué calor" de J Balvin.

El Alfa encendió el ambiente.

Diplo es un candidato, así como DJ Khaled, de tener símbolicamente la cédula dominicana, por ponerse una camiseta roja con la bandera, decir 'Klk' y arrancar su primer set con puro dembow.

Acto seguido llegó El Alfa, su primer invitado, salió a escena a ritmo de "La Romana" ft. Bad Bunny (la calle bota fuego, fuego, faya, faya), "Tecno Bow" ft. Diplo y "La Mamá de la mamá", logrando la algarabía total del público.

Tokischa en Barbarella con Diplo. (MATÍAS BONCOSKY)

Después, su segunda invitada, la cantante Tokischa, vino a encender más la pista, subiéndose en la mesa de la consola, bailando dembow y disfrutando su propio performance.

La Toki, como se le llama, cantó sus temas explícitos, sin censura, "Desacato escolar", "Delincuente" y "Tukuntazo".

Diplo tocó los clásicos del rap "Las menores" de Lápiz Conciente, dando justo en la nostalgia y Toki bailó "Entro con la U" (2009) del fallecido rapero Monkey Black.

"Le llevamos el dembow a Barbarella pa' que repeten", escribió Tokischa en sus historias de Instagram.

"Thank you D.R. Un set para la historia: El Alfa +Tokischa + Santo Domingo + Yo =desorden mundial", posteó Diplo en una serie de fotografías de su participación en Barbarella.

Myke Towers y Arlene MC. (MATÍAS BONCOSKY)

Más, temprano, el reguetonero boricua Myke Towers, quien ha colaborado con el criollo Rochy RD en el remix de "Ella no es tuya", fue el primero a llevar una invitada urbana. Se trata de Arlene MC, quien ha popularizado este año los temas "Bumper" y "Mamazota", este último con 34 millones de vistas en Youtube.

Y Tainy, el primero en abrir el set de los djs, aunque su trabajo es mayormente como productor, también incluyó entre sus mezclas del show canciones de dembow o con la base rítmica, como "La Romana" ft. Bad Bunny y El Alfa".

Posteriormente, la exponente urbana Arlene MC volvió para el cierre de DJ Snake, el último mezclador de la noche de Barbarella 2025, interpretando "Mamazota", siendo bien recibida por los asistentes.

DJ Snake es otro que se ha inspirado en la cultura local para sus temas. "Santo Domingo how do you feel" (Santo Domingo, cómo se sienten", dijo reiteradas veces en tono animado.

A lo largo de su carrera, el dj francés de 39 años ha realizado importantes colaboraciones como "Taki Taki" con Ozuna, Cardi B y Selena Gómez y "Let Me Love You" junto a Justin Bieber.

Pasadas las 3:40 de la madrugada, y con la energía presente, la despedida de DJ Snake no fue acompañada con fuegos artificiales como se acostumbra, lo que generó confusión de si culminó.

Luego de colocar una parte del merengue "Dominicano soy", dijo adiós quedándose el escenario apagado a su paso.

En efecto, la música urbana local tuvo protagonismo en Barbarella. El resultado notable en la cobertura de esta edición 2025 fue de disfrute por parte del público y de música para todos los gustos. ¿Se marca el inicio de un rebranding de Barbarella? ¿Se queda como festival en la definición amplia de la palabra dejando la esencia electrónica?

El productor boricua Tainy. (MATÍAS BONCOSKY)

DJs presentados en la historia de Barbarella

Barbarella, desde su inicio en 2011, ha traído a los dj más importantes del mundo.

2011/ con sede en Sans Soucí, se presentaron Empire of the Sun, Laidback Luke y Dirty South.



2012: Otto Knows, Chris Lake y DEV vinieron al año siguiente y al mismo lugar.



2013: Afrojack, Dragonette, R3hab, Inna y Emma Hewitt actuaron en el Estadio Quisqueya.



2014: El año en que el EDM vivió la cumbre de la primera década del 2010: subieron a escena Steve Angello, Capital Cities y Icona Pop y se presentó Hardwell (el DJ #1 del mundo en ese momento).



2015: Si el año anterior fue recordado, esta subió el nivel con DVBBS, Nicky Romero, NERVO, Deorro, Krewella y otros, bajo el concepto The Journey.



2016: David Guetta, DJ Snake, Steve Aoki, Jack Ü, Afrojack y Don Diablo consideran a esta edición la mejor o una de las mejores.



2017: No se realizó, en cambio, Cervecería Nacional Dominicana llevó a cabo el último Festival Presidente.



2018: Una crónica de Diario Libre de ese año lo titula Barbarella 2018: Un derroche visual y de buena vibra.



Celebrado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez contó con una 'A' gigante y un escenario de más de 10 mil pies cuadrados que simulaba una nave interestelar, y allí se presentaron los djs con los mayores éxitos de ese año: Afrojack, Axwell & Ingrosso, Zedd, Galantis, Tchami x Malaa No Redemption, The Chainsmokers y Showtek.