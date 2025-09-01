Colaboración musical entre Dalia Key y Rebecca Lindsay promueve empoderamiento femenino

Dalia Key y Rebecca Lindsay unieron sus voces en la versión en bachata de "Yo tengo Voz", un tema que promueve la libertad y el empoderamiento femenino. ( SUMINISTRADA )

La cantante española Dalia Key presenta un nuevo tema dedicado a quienes deciden alzar su voz sin miedo, a quienes entienden que cada palabra y cada nota son un acto de libertad.

Más que un simple lanzamiento, se trata de un encuentro entre artistas unidos por un mismo compromiso: crear música con alma, mensaje y propósito.

La canción, compuesta en letra y música por la propia Dalia, nació de experiencias personales y profesionales en las que intentaron silenciarla. Cada verso y cada melodía transmiten la fuerza de no ceder y la determinación de expresarse a pesar de las adversidades.

La primera versión conquistó al público, con más de dos millones de visualizaciones orgánicas en YouTube, una cifra que confirma su capacidad de conexión y autenticidad.

Alianza

Gracias a la colaboración con el productor y mánager artístico Rony Padilla, CEO del grupo Panela REC, surgió la idea de llevar Yo tengo Voz al ritmo de la bachata. Fue él quien presentó a Dalia a la cantante brasileña Rebecca Lindsay, originaria de Pará, cuya voz encajó de manera natural en la obra, aportando una carga emocional que refuerza el mensaje de empoderamiento femenino.

"Cantar este dúo con una mujer que irradia fuerza, energía y sensibilidad es un verdadero honor. Juntas queremos ser una voz que inspire, apoye y acompañe a todas las mujeres que, en cualquier lugar del mundo, se atreven a decir: yo tengo voz", expresó Dalia, oriunda de Sevilla.

El lanzamiento oficial de esta nueva versión se realizará el 5 de septiembre en todas las plataformas digitales, acompañado de un videoclip grabado en escenarios que simbolizan la unión cultural del proyecto: parte en Pará (Brasil) y parte en Sevilla (España).

El material audiovisual también estará disponible en YouTube a partir de la misma fecha.