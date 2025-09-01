Nadie se la quiere perder: Rubén Blades, Ozuna y más invitados en la residencia de Bad Bunny

Rubén Blades junto a Bad Bunny en la residencia. ( FUENTE EXTERNA )

La histórica residencia de conciertos de Bad Bunny, titulada "No me quiero ir de aquí", continúa atrayendo a grandes figuras del entretenimiento local e internacional.

Este pasado fin de semana, durante las funciones número 22, 23 y 24 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, varios artistas invitados se unieron al escenario y al ambiente festivo de la ya icónica "Casita de concho".

Leer a tanta gente en PR y otros países diciendo que lo de Rubén Blades en el concierto de Bad Bunny fue histórico... se me infla el pecho y se me salen lágrimas de felicidad ?? pic.twitter.com/CDfZ3BqXLO — Kike Valenzuela (@KikeValenzuelaL) August 31, 2025

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi sorprendió al público al interpretar "Lo que le pasó a Hawaii", mientras que la leyenda panameña Rubén Blades emocionó a los asistentes con su participación en "Baile inolvidable".

Luis Fonsi interpreta "LO QUE LE PASO A HAWAii" en el concierto #24 de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico ?? pic.twitter.com/UYw150zsmh — Bad Bunny DTmF (@suconejitomalo) September 1, 2025

En el mundo del reguetón, los artistas Ozuna y Jhayco encendieron la tarima con su energía característica, sumándose a la gran fiesta de marquesina que se ha convertido en un sello distintivo de la residencia.

Bad Bunny y Ozuna cantan "Te Boté" en su concierto esta noche en Puerto Rico pic.twitter.com/4yBV2svfm8 — Bad Bunny DTmF (@suconejitomalo) September 1, 2025

La lista de personalidades presentes también incluyó nombres del cine y la televisión. El reconocido actor español Paco León, la Miss Universe 2001 y cantante Denise Quiñones, y la actriz Ana de Armas, quien lució un elegante vestido blanco, dijeron presente en una de las noches más comentadas del evento.

ana de armas at a bad bunny concert recently pic.twitter.com/D7XD1JbsJu — best of ana de armas (@anadearmasdaily) August 31, 2025

También se dejaron ver otras celebridades como Lux Pascal (hermana del actor Pedro Pascal), en lo que se ha descrito como "la cita del momento" para los fanáticos de la música y el espectáculo.

A solo seis funciones de culminar, la residencia de Bad Bunny se consolida como un hito sin precedentes en la historia del Coliseo y de la música latina .

Las últimas presentaciones se llevarán a cabo durante los próximos dos fines de semana, culminando el 14 de septiembre con la trigésima función.