Yailin La Más Viral hace vibrar a sus "chiviricas" con su presentación en el Gran Arena del Cibao

Yailin La Más Viral ofreció un espectáculo lleno de energía, sorpresas e invitados especiales. ( FUENTE EXTERNA )

Yailin La Más Viral se presentó el pasado sábado en el Gran Arena del Cibao con un show que marca un antes y un después en su carrera, demostrando su evolución artística y la fuerte conexión que mantiene con su público.

Desde temprano, miles de fanáticos se dieron cita en Santiago para acompañarla en lo que fue su primera gran prueba en un escenario de esa magnitud en su país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/d0052be4-1f3d-4273-8361-5cf9768a46d1-349ed23c.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/120b6458-dfb1-41d7-9c86-b010612634d0-205e8b13.jpg

Yailin, visiblemente emocionada, agradeció el respaldo: "Muchas gracias por apoyarme en mi concierto en grande, es un sueño estar con todos ustedes. Esta noche Santiago es chivirica", dijo frente a un público diverso, liderado en gran parte por mujeres que lucieron atuendos inspirados en la artista.

La cantante sorprendió con cinco cambios de vestuario y un repertorio que incluyó éxitos como "DM", "Nota", "Sola" y "Si tú me gustas", todos coreados de principio a fin.

Uno de los momentos más aplaudidos llegó con Shadow Blow, con quien interpretó "Solo tú y yo". El rapero aprovechó para anunciar que volverá a ese mismo escenario el 20 de diciembre, y complació al público con varios de sus hits.

Invitados urbanos

La noche también contó con invitados de peso: Bulova, Braulio Fogón, Nino FreeStily, Kraizy K, Haraka Kiko, Yomel El Meloso, Ceky Viciny, Polo Joa y hasta Lomiel, que encendió el público con su "Pa que lo bailes".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/caec654b-f71b-4e02-a47e-91d06facafb2-5e74795e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/94ebd75c-2a1d-4452-b68b-e46354fcd734-5f4535ec.jpg

Cada aparición elevó la energía de un espectáculo que combinó música en vivo, un cuerpo de baile de primera, luces y visuales impactantes.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Yailin cantó "Me encanta", dedicada a su hija Cattleya. También interpretó "La Silla", compartió escenario con La Más Doll en "Te la parto" y estrenó "Ahí vienen", tema inspirado en el carnaval, acompañado de coloridos lechones de Santiago.

El cierre no pudo ser mejor: la colombiana Farina se unió a Yailin para poner el broche de oro con "Bing Bong", despidiendo al público pasada la 1:00 de la madrugada.

La producción, a cargo de Melissa Castillo y Wander Aquino, junto a Los 4 Fantásticos Entertainment, Mr. Grilled y Reconocidos.net, apostó por un montaje de nivel y hasta incluyó un espacio accesible para personas con discapacidad.

Al final, el balance fue más que positivo: Santiago vibró con Yailin.

Los organizadores también aprovecharon la ocasión para anunciar su próximo gran evento: Raulín Rodríguez se presentará en ese mismo escenario el 27 de diciembre.

