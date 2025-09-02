Anthony Santos promueve con éxito su álbum "A fuerza de dolor"

Anthony Santos lanza su nuevo álbum "A Fuerza de Dolor": una obra nacida de la carne y el alma. ( FUENTE EXTERNA )

"A Fuerza de Dolor", el nuevo álbum de Anthony Santos, suena con fuerza en las listas de música.

La producción de 14 canciones recorre canciones de amor, el desamor y la pérdida, hasta la sensualidad (como es el caso de "Desnuda").

El "Mayimbe" expresó que "A fuerza de dolor" es una obra completa, tejida con honestidad, sentimiento y el inconfundible estilo de quien ha llevado la bachata a lo más alto.

"Gracias, primero, a Dios por sostenerme, inspirarme y darme la gracia de seguir llevando música que conecta con el corazón. Agradecido eternamente con mi público, el que ha estado firme en este tren de vida, acompañando cada etapa, cada evolución, cada canción. Ustedes son la razón de todo", expresó Anthony Santos, emocionado ante un lanzamiento.

También adelantó: "Estoy trabajando en otra producción que viene por ahí para mis fanáticos que aman el merengue".

Fuerte promoción

De acuerdo con su mánager, Lenin Ramírez, la canción "Quien te dijo", autoría y arreglos del Mayimbe, ha ocupado los primeros lugares en la radio nacional desde que salió el álbum.

"Sigue siendo un misterio la pluma del llamado "Bachatú" porque entre 14 temas del álbum, este saca la cabeza, tomando la delantera en las estaciones de radio más importantes de la República Dominicana. En tanto que en los sectores populares, colmadones, discotecas y demás centros de diversiones de todo el país, se disfrutan temas como "La puñalá", "Por ti", "Ya te olvidé", "Adiós mi amor", "Corazón de cristal", este último autoría del maestro Ramón Orlando.

Dijo que las descargas de "A fuerza de dolor", en las diferentes plataformas digitales, hablan por sí solo, en Europa y Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, "lo que apunta a ser uno de los álbumes de mayor aceptación del Mayimbe de la bachata Anthony Santos".

"Valió la pena esperar 8 años sin haber lanzado un álbum y aquí está, un trabajo musical para quedarse en los corazones de sus seguidores y público en general, música para siempre con superior calidad", concluye Lenin Ramírez.

Canciones

Algunas de las canciones de "A fuerza de dolor" son: " Corazón de cristal " en la que musicalmente lleva, y sumada a la bachata , una instrumentación al estilo banda norteña , entre otros ritmos que se tocan sutilmente en todo el disco.

En "This Loving", Tu Mayimbe coquetea con el inglés en colaboración con JJ Gerow, en un tema que se hizo para bailar lento y pegado, que además destaca su desenvolvimiento vocal extraordinario.

En canciones como "La Puñalá" regresa a su origen puro, haciendo que la guitarra "mueva las caderas" y "salga a bailar".

"A Fuerza de Dolor" está disponible en todas las plataformas digitales bajo la distribución de La Oreja Media Group, quienes invitan a escucharlo con el alma y el cuerpo, y que la música acompañe los recuerdos, y además se baile.

Un cóctel de bachatas, así califican muchos esta nueva producción del más importante artistas de corte popular Dominicano, dado que tiene un tema para cada gusto, la magia colocada en este trabajo musical por el maestro, compositor y cantante Anthony Santos, es calificada como genial.