Bon Jovi y Carín León rompen fronteras musicales con una colaboración histórica

El cantante de rock Bon Jovi sorprende con una inesperada colaboración con el cantante mexicano Carín León. ( FUENTE EXTERNA )

Bon Jovi está de vuelta y más internacional que nunca. El legendario artista de rock estadounidense anunció el lanzamiento de Forever (Legendary Edition), una reedición especial de su álbum Forever (2024), con 14 nuevas versiones de sus temas, esta vez en colaboración con artistas de renombre mundial.

El disco verá la luz el próximo 24 de octubre de 2025, y promete convertirse en uno de los proyectos musicales más comentados del año. Bruce Springsteen, Avril Lavigne, Robbie Williams, Joe Elliott (Def Leppard) y Carín León son solo algunos de los nombres confirmados.

Este proyecto nace tras un momento difícil para Jon Bon Jovi, quien recientemente fue sometido a una cirugía en sus cuerdas vocales, lo que lo mantuvo alejado de los escenarios y lo obligó a cancelar giras.

En lugar de detenerse, el cantante decidió reunir a amigos y colegas de todo el mundo para dar vida a este álbum colaborativo. "Este disco demuestra que todos nos las arreglamos en este mundo con un poco de ayuda de nuestros amigos", declaró el artista.

Entre las colaboraciones, destaca la participación del mexicano Carín León, quien interpreta a dúo con Bon Jovi el tema "We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil", una versión bilingüe que mezcla el rock con sonidos norteños, incluyendo guitarras y acordeones.

León es el único artista latino invitado al proyecto, un hito que consolida su ascenso internacional.

Lista parcial de colaboradores confirmados:

Bruce Springsteen – "Hollow Man"

– "Hollow Man" Avril Lavigne – "Livin' in Paradise"

– "Livin' in Paradise" Robbie Williams – " We Made It Look Easy " (versión original)

– " " (versión original) Joe Elliott (Def Leppard) – "Walls of Jericho"

Carín León – "We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil"

El anuncio ha sido recibido con entusiasmo por los fans de Bon Jovi, quienes celebran no solo el regreso vocal de su líder, sino también la audaz mezcla de géneros y culturas que propone este nuevo disco.