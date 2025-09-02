Natalia Jiménez regresa con su gira "La Jiménez" al Teatro Nacional

La cantante española Natalia Jiménez se presentará el 20 de noviembre en la Sala Principal del Teatro Nacional con su gira La Jiménez. ( SUMINISTRADA )

cantante española Natalia Jiménez regresará a la Sala Principal del Teatro Nacional el próximo 20 de noviembre, a las 8:30 de la noche, con su nueva gira La Jiménez, en la que interpretará parte del cancionero hispanoamericano de grandes leyendas como Marco Antonio Solís, José José, Camilo Sesto y Juan Gabriel, entre otros, fusionados con la energía única que imprime en cada presentación.

El espectáculo también será un recorrido por su trayectoria musical, desde sus inicios con La Quinta Estación hasta su consolidación como solista. Entre los éxitos que interpretará se encuentran Me muero, Frase tonta de la semana, Creo en mí y Quédate con ella, junto a muchas otras canciones de su repertorio.

Las boletas de La Jiménez, considerada más que una gira, una celebración de la fuerza femenina, el folclore latino y la música que toca el alma, estarán a la venta en Uepa Tickets a partir de este miércoles 3 de septiembre a las 10:00 de la mañana.

La presentación de la artista en el país estará a cargo del empresario César Suárez Jr., quien afirmó que La Jiménez está inspirada en su más reciente producción discográfica De Jiménez a Jiménez.

Música ranchera

"Será un tributo a los grandes de la música ranchera y, al mismo tiempo, una reafirmación del lugar que Natalia ha conquistado como una de las intérpretes más poderosas del género regional mexicano", destacó Suárez.

En cuanto a la producción, explicó que será una puesta en escena única, con un gran despliegue de audio, vídeo, iluminación, vestuario y una orquesta de primer nivel que deleitará al público.

"Reconocida por su fuerza vocal, su elegancia escénica y su profunda conexión con el público, la artista madrileña se prepara para ofrecer un espectáculo lleno de alma, raíces y emoción", puntualizó.

La Jiménez no es solo el título de una gira, sino también una declaración de identidad artística: Natalia rinde tributo a sus influencias, a la tradición y al pueblo latino que la ha acompañado desde sus inicios.

Con más de dos décadas de carrera, Natalia Jiménez ha dejado una huella imborrable en la música latina. Inició como vocalista de la exitosa banda La Quinta Estación, con la que conquistó listas de popularidad y millones de seguidores en todo el mundo.

Su versatilidad le ha permitido dominar géneros como el pop, la balada y, más recientemente, la música regional mexicana, que la han posicionado como una de las artistas más completas y respetadas de la industria.

