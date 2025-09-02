El Puma: "Que se retiren ellos, hasta donde pueda seguir, siga"

El cantante venezolano El Puma acumula una trayectoria musical de 64 años y actuará en el Teatro Nacional este 3 de septiembre. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

José Luis Rodríguez González, conocido por su apodo El Puma, se presentará con su concierto "Atrévete Sinfónico" este 3 de de septiembre a las 8:30 de la noche en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Cantante, actor, presentador de televisión, empresario, productor musical, y hasta figura de comerciales, la estrella venezolana de 82 años lo ha hecho todo, pero cantando, como ha sido desde hace más de medio siglo, es donde se siente muy feliz.

Desde su debut en 1961 con el grupo musical Los Zeppy, hasta su etapa como solista, El Puma acumula una trayectoria musical de 64 años publicando más de 60 álbumes, donde se destacan canciones exitosas como "Pavo real", "Tendría que llorar por ti", entre otras.

¿Cuál ha sido la clave? La perseverancia. Dirigiéndose a la prensa dominicana en el bar del Teatro Nacional la noche de este lunes, expresó:

"Perseverancia, voluntad y amor por lo que hago, nací para esto. El que nace chicharra, muere cantando; ósea que, si naces para hacer algo, y Dios te da tiempo, un poquito de vida y quieres seguir adelante, pues dale hasta que la vida de al cuerpo. No desmayes", reflexionó.

¿Qué retiro?

Al ser abordado por Diario Libre sobre la palabra ´retiro´, que ha ocupado los titulares de destacados artistas de talla mundial, como Joan Manuel Serrat o José Luis Perales y Elton John, el artista romántico respondió tajante: ¿Qué retiro?

"¿Retiro? que se retiren ellos, bueno, se cansaron, yo no, hasta donde pueda seguir, siga, y hasta donde me aguanten" José Luis Rodríguez Artista “

Muy abierto a hablar de situaciones de su vida, el artista se ha referido sobre el doble trasplante pulmonar que se realizó en 2017 a causa de una fibrosis pulmonar.

Eso no lo detuvo, de hecho, volvió a los escenarios destacando su regreso como un "milagro". En algunos shows en el año 2016 llegó a cantar con un tanque de oxígeno al lado.

Hoy está muy bien de salud y habla con agradecimiento y alegría.

En una entrevista reciente en el programa español El Hormiguero contó que practica el desapego y que tiene pensado morir a los 90 años.

"Si Dios me regala más tiempo y paso de los 90, bienvenido sea, pero estoy preparado para irme. Lo que me encuentro difícil de todo esto es el desapego. El desapego es una practica diaria, venimos solos y nos vamos solos".

En formato sinfónico

Luego de presentarse a casa llena en Chile, México, España e Italia, el astro de la canción romántica regresa a la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito con su concierto "Atrévete Sinfónico", una sola función con más de 50 músicos en escena, bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez, este 3 de septiembre a las 8:30 p.m.

"Será una noche de recuerdos, sorpresas y momentos de amor, con canciones que nos transportarán a un viaje musical por lo más trascendental de toda mi carrera musical", expresó el legendario artista.

Para el cantante, regresar a la República Dominicana siempre es un "sí" rotundo. "Para mí visitar este país es llenarme de una energía muy especial donde siempre percibo un cariño de su gente, lo cual lo agradezco muchísimo, como si los conociera de toda la vida".

"Dueño de nada", "Tengo derecho a ser feliz" y "Agárrense de las manos" no faltan entre las favoritas del público dominicano.

El intérprete de "Culpable soy yo" estuvo acompañado en la rueda de prensa del productor Billy Hasbún y el director Amaury Sánchez

Entre historias y anécdotas, El Puma se despidió dejando buenas reflexiones para vivir:

"Preocuparse es pre-ocuparse de algo que no ha ocurrido; espera que lleguen las cosas y punto, se van resolviendo y dale las gracias a Dios por todo. Prohibido quejarse y prohibido olvidar. El espíritu quejoso atrae muchas cosas negativas, mientras que un espíritu alegre, con fe y esperanza, atrae muchas cosas buenas. Todo lo que tú piensas, dices y haces, lo atraes, sea bueno o malo".

