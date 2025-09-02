PitukeyWey: El productor dominicano con un amplio trabajo en la música urbana

PitukeyWey ha recorrido un camino sólido en la música urbana dominicana e internacional. ( FUENTE EXTERNA )

Desde sus primeros pasos con una computadora y FL Studio en 2006, PitukeyWey ha recorrido un camino sólido en la música urbana dominicana e internacional.

Con un oído influenciado por el hip hop, el R&B y el rap americano, ha sabido traducir esas influencias en una propuesta musical que hoy resuena más allá de su país natal.

Con más de una década de experiencia, su firma como productor aparece detrás de éxitos que han marcado la escena urbana latina, como "Mensaje Directo" (galardonada con un Premio Soberano y disco de oro por la RIAA), "Cucú" (certificada disco de platino), "Por Mujeres Como Tú" (Shadow Blow Feat Lápiz), "Oh Oh" (Shadow Blow), "27 Mensajes" (Shadow Blow Feat Lápiz) y "Hell" & "Redi" (Eklectico).

A pesar de las limitaciones tecnológicas de los años 2000 en República Dominicana, Pitukey encontró en la creación musical no solo una pasión, sino una vocación. "Nunca tuve obstáculos reales, salvo la dificultad para acceder a las herramientas de producción en ese momento. Pero eso no detuvo mi deseo de hacer música", comenta.

Ha trabajado con una gama amplia de artistas tanto dominicanos como internacionales, incluyendo:

Shadow Blow, Lápiz Conciente, Melymel, Monkey Black, Eklectico, NTG, Juan Magán, French Montana, Bryant Myers, J Alvarez, Zion, Jon Z, Juhn, Miky Woodz, TYS, Tivi Gunz, Fuego, Valentino, Nio Garcia, Secreto El Famoso Biberón, Messiah, Black Jonas Point, Mark B, Gigolo y la Exce, De La Ghetto, entre otros.

Detalla una nota de prensa que más allá de sus créditos en producciones de alto calibre, Pitukey Wey también ha sido un referente y motivador para nuevos talentos.

Durante la pandemia, se destacó por organizar Batallas de Beatmakers en Instagram Live , una iniciativa que visibilizó a decenas de productores emergentes y encendió una chispa de motivación en plena crisis mundial.

Entre sus más recientes trabajos destacan

"Mi Velocidad" – Lápiz Conciente feat. Eklectico (álbum Azul, Blanco y Rojo), "Gangsta Shorty" - NTG Feat French Montana, "Fantasia" - NTG, "Toto" – Shadow Blow (EP Flores), "Piña" – Shadow Blow (EP Flores) y "Detone" – Shadow Blow (EP Flores).

Hoy, Pitukey Wey proyecta su visión a escala global. Su objetivo es seguir evolucionando, colaborar con artistas de diversas culturas y exportar su sonido distintivo desde República Dominicana al mundo entero.