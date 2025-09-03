Amneliz Rivets fusiona géneros en su gira por República Dominicana

Amneliz Rivets llega a República Dominicana con su gira "Too much woman: el Movimiento", donde presenta una propuesta fresca que combina ritmos caribeños y urbanos. ( SUMINISTRADA )

La cantante y compositora dominicana Amneliz Rivets, radicada en España, llega al país como parte de su gira promocional "Too much woman: el Movimiento", con la que recorre varios países de Latinoamérica.

Considerada en España como una de las voces emergentes del género urbano tropical, Rivets presenta un estilo en el que fusiona reguetón con cumbia, además de experimentar con otros ritmos caribeños y latinoamericanos.

Su versatilidad le ha permitido proyectarse en diferentes escenarios y consolidarse como una artista de proyección internacional.

Una voz versátil y con identidad

Amneliz canta en español, inglés y portugués. En 2020 inició la producción de su primer álbum titulado Natura, además de lanzar versiones propias de canciones populares como Fulanito, No te vistas que no vas y Tu gatita. Entre sus composiciones más conocidas se encuentran Sufre´, que mezcla bachata y vallenato, y Meu Cora, un tema veraniego grabado junto al español Kiko Rivera.

Cada una de sus presentaciones refleja una propuesta fresca y desenfadada, donde la conexión inmediata con el público es parte esencial de su sello artístico.

Una vida marcada por la música

Desde temprana edad la música fue parte de su vida: a los doce años compuso su primera canción y antes de eso ya interpretaba temas en la Comunidad Cristiana San Maximiliano Kolbe, como Espíritu Santo.

Cursó estudios de comunicación social en la UASD y participó en importantes programas de televisión dominicana como Esta Noche con Yaqui Núñez del Risco, El gordo de la semana con Freddy Beras Goico, además de Fascinante y Alou Anyara, con Luis Zapata Sánchez y Ángel Puello. En España estudió producción de televisión y produjo su propio programa radial.

Reconocimientos internacionales

Su discografía incluye títulos como Es por ti, No notas, Un chin, Te conviene, Esta noche, Te lo dije, Meu Cora y Too Much Woman.

Ha sido nominada y premiada en múltiples escenarios: ganó como Cantante de impacto con proyección internacional en los Premios Latino de Oro 2022, fue reconocida como Cantautora del año en los Premios Tacarigua de Oro Internacional Venezuela 2020, además de obtener galardones en ediciones de los Tacarigua de Oro Internacional USA y en los Premios Yara The Best.

Con su regreso a República Dominicana, Amneliz Rivets reafirma su conexión con la tierra que la vio nacer y muestra la evolución de una carrera marcada por la pasión, la disciplina y la constante búsqueda de nuevos sonidos.