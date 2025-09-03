Starling Santos le da voz al amor propio en su nuevo sencillo "Indiferente"

El cantante dominicano Starling Santos lanzó el sencillo "Indiferente", una salsa romántica que refleja su madurez artística y conecta con el público a través de un mensaje de amor propio y dignidad emocional.

La canción, escrita por el propio artista y producida por Ray Miguel Hernández, surge del cierre de un ciclo amoroso desde la paz y no desde el rencor. "Es un himno al poder de soltar con respeto y seguir adelante", expresó Santos.

El sencillo cuenta con su videoclip, dirigido por Maiter Valdez, en el cual se refuerza esa visual que muestra la transición del apego a la libertad emocional.

En su desenlace, incluye un poderoso mensaje social contra la violencia de género, recordando que más del 70 % de los feminicidios en República Dominicana se originan en la violencia intrafamiliar, e invitando a la reflexión sobre la importancia de dejar ir con respeto para construir relaciones más sanas.

Con influencias musicales de importantes referentes como Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuelle, Starling Santos ha desarrollado su estilo propio que combina letras cargadas de emoción con un sonido moderno.

Indiferente ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Más del artista

Starling Santos es un cantante dominicano de salsa romántica que desde muy joven mostró una fuerte conexión con la música. En 2018 debutó como solista con "En peligro de extinción", tema que marcó el inicio de su carrera en solitario.

En 2022 presentó un concierto a casa llena en Chao Teatro, consolidando su presencia en la escena local.

Su propuesta busca transmitir historias reales de amor, desamor y superación, siempre con un mensaje de crecimiento personal y evolución emocional.

Santos continúa construyendo una carrera sólida con una visión clara: llevar la salsa romántica contemporánea a nuevas generaciones sin perder su esencia.

Te puede interesar "Cuando el Sol salga al revés", la propuesta del salsero Starling Santos