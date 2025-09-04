Dalvin La Melodía: de delivery a fenómeno de la bachata con "Mi Reina"

Dalvin La Melodía se ha posicionado como una de las nuevas voces de la bachata con el éxito de "Mi reina". ( SUMINISTRADA )

El bachatero Dalvin Núñez, conocido artísticamente como Dalvin La Melodía, se ha convertido en una de las revelaciones de la música popular dominicana. Su tema Mi Reina, lanzado a finales de 2024 y de la autoría del compositor Martin Aquino, acumula más de 23 millones de visualizaciones en YouTube, posicionándolo como una figura emergente dentro y fuera del país.

Actualmente promociona Chiquilla bonita, una versión en bachata de la canción original de Marco Antonio Solís, que combina la esencia de los intérpretes tradicionales con un aire de modernidad y se ha convertido en una de las más sonadas del momento.

Más temas en su repertorio

El artista también ha estrenado otras canciones que han captado la atención del público, entre ellas Pensando en ella, un homenaje al fallecido bachatero Yóskar Sarante; además de Por ti, Tesoro perdido y No me vuelvo a enamorar.

"Me siento muy feliz por lo que está pasando con mis canciones. Todas las actividades que realizamos son un lleno total en todo el país y es algo que no esperaba que sucediera tan rápido. Le agradezco a Dios y al público que me han llevado hasta aquí y estoy seguro de que me llevarán más lejos", expresó el intérprete.

Una historia de superación

Dalvin Antonio Núñez Vargas nació en 2003 en Santo Domingo. Sus inicios se remontan al coro de la iglesia, donde cantaba junto a su padre. Antes de abrirse paso en la música, trabajó como delivery de colmado, limpiabotas y motoconchista, mientras cursaba estudios en la Escuela Básica Mi Bandera.

El giro de su carrera llegó a principios de 2024, al conocer al guitarrista y productor Michael Quevedo (Mikey Touch), quien lo apoyó en la grabación de sus primeras canciones y le dio un impulso decisivo en las plataformas digitales.

Sus influencias

Dalvin La Melodía reconoce como influencias a El Chaval de la Bachata, Jay Wheeler y otros artistas que inspiran su estilo. Con apenas 21 años, busca consolidarse como parte de la nueva generación que proyecta la bachata hacia nuevos públicos y escenarios internacionales.